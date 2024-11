Ancelotti no se arrepiente de haber rechazado entrenar a Brasil

Carlo Ancelotti, actualmente en uno de los momentos más complicados de su carrera como entrenador del Real Madrid, afirmó que no se arrepiente de haber rechazado la oferta para dirigir a la selección brasileña.

En una rueda de prensa recogida por EFE, Ancelotti respondió a quienes le preguntaron si lamentaba no haber aceptado la propuesta de Brasil. Su respuesta fue categórica y algo humorística: “Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír, es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. Es el momento de actuar. No me arrepiento de nada y disfruto todos los días en Valdebebas”. Añadió, además, su gratitud por estar en el “mejor club del mundo” incluso en tiempos difíciles.

Tras duras derrotas en el Santiago Bernabéu, primero frente al Barcelona en LaLiga (0-4) y luego ante el Milán en Champions League (1-3), el italiano ha enfrentado una oleada de críticas, aunque insiste en que su decisión de continuar en el Real Madrid fue la correcta.

Confesando que han encontrado una “solución” a los problemas recientes, Ancelotti afirmó que ahora depende de sus jugadores traducir la teoría en acción sobre el campo. “Hemos hablado con los jugadores y creemos que la solución está detectada. Pero esto es solo teoría, y mañana debemos actuar de forma diferente”, comentó.

Ancelotti también habló sobre la necesidad de una reacción inmediata de su equipo y destacó la importancia de recuperar una sólida cohesión defensiva. “Sacrificio, concentración y trabajo colectivo. Esto es lo que necesitamos”, dijo. Según él, estos valores son la clave para construir un equipo compacto, independientemente de si la estrategia es presionar alto o defender en bloque bajo. No obstante, evitó entrar en detalles sobre cambios tácticos específicos, incluyendo la posición de Jude Bellingham, al insistir en que el problema actual es defensivo, no ofensivo.

En cuanto a su propia resistencia ante la presión, Ancelotti expresó que se siente “fuerte” pese al mal momento, y aseguró que el equipo sigue siendo “una familia unida” con objetivos claros. “Este es un momento difícil para todos, pero nos apoyamos mutuamente y confiamos en los jugadores. Estos momentos son oportunidades para fortalecernos de cara al futuro”, declaró.

Con su enfoque en mejorar el rendimiento colectivo y fortalecer al equipo, Ancelotti confía en que el Real Madrid podrá superar esta fase complicada y alcanzar sus ambiciones en todas las competiciones.

