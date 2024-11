Jimena Gállego le contesta a Gaby Spanic, desde ‘En Casa con Telemundo’

El día de ayer, Jimena Gállego se convirtió en el punto de crítica de Gaby Spanic después de una entrevista que se le realizó por el estreno de “Secretos de Villanas” en su tercera temporada.

En la conversación que se publicó para el programa “En Casa con Telemundo” no se logra percibir animadversión. Sí se puede ver incomodidad en relación a una pregunta relacionada con Thalía, pero más allá de esto, nunca se observa malestar alguno. Es más, termina la entrevista y se despiden con respeto y cariño.

Una vez publicada la entrevista, Gaby acudió a las redes sociales de dicho programa para señalar a Jimena Gállego como “cizañosa” y “mala entrevistadora”. Pero también se quejó de que la iluminación del video fue malo y así lamentó en general la producción. Por todo esto, Gállego aprovechó las cámaras de su programa para aclarar varios puntos; el primero es que en temas de producción ni ella ni Telemundo tienen responsabilidad alguna, porque la entrevista la organizó la gente de “Secretos de Villanas”, por lo tanto si algo de esto no le gustó, su malestar no debe ser hacía Jimena y su equipo.

En segundo lugar, la conductora de La Casa de los Famosos acepta que la entrevista puede no gustarle, y tiene derecho a tener una opinión, aún y cuando esta sea mala, aunque obviamente la lamenta, porque en su momento nunca se apreció un malestar por parte de Spanic.

La declaración completa de Spanic, que generó todo este drama, reza de la siguiente manera: “Esta entrevistadora no es buena! Mala saña. ¡La entrevista horrenda! ¡La iluminación, todo horrible! En vez de ayudar lo que hacen es perjudicar como siempre. Estuve a punto de levantarme de la silla, no entiendo tanto escándalo; ya relájense, esto es un show que se llama ‘Secretos de Villanas’, no secretos de santas. ¡Personajes!”.

Sigue Leyendo más Jimena Gállego aquí:

· Gaby Spanic emite fuertes declaraciones en contra de Jimena Gállego

· Rodrigo Romeh rompe el silencio y por fin habla de su alejamiento con Ariadna Gutiérrez

· Héctor Sandarti vuelve a la televisión, pero ahora lo hace con Univision y Jimena Gállego se pronuncia