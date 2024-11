Nueva York se empieza a blindar contra la agenda de deportación masiva de la nueva era de Trump

La sola confirmación del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en solo horas, activó una cadena de angustias y alarmas en líderes de organizaciones pro migrantes de Nueva York.

Este jueves, líderes de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI) hicieron su primera concentración en el Bajo Manhattan, contra lo que consideran las “amenazas inminentes”, que plantea una segunda presidencia del líder republicano y su propuesta de la agenda del Proyecto 2025, que incluye deportaciones masivas.

“Nueva York tiene que consolidar nuevas protecciones a las familias inmigrantes, cuando claramente se ha anunciado que quieren atacar jurisdicciones en donde hay ciudades santuario. Ya sobrevivimos a una Administración racista y xenófoba de Trump. Ya estamos preparados para lo que viene”, dijo Marlene Galaz, directora de Políticas de Inmigración de NYCI.

La experta en políticas migratorias expuso que van a robustecer las campañas para que la Legislatura Estatal apruebe proyectos de ley como Nueva York para Todos, la cual prohibiría que todas las agencias policiales locales y estatales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP).

Además, hay otro paquete de leyes que garantizaría el acceso de abogados a quienes están en proceso de deportación y facilitaría el acceso lingüístico en los procesos en las cortes.

“Lo que viene es robustecer esta campaña, para que los legisladores y la gobernadora Hochul tomen acción inmediata. No dudamos que la agenda de la nueva administración, sean las deportaciones masivas, porque ya lo hicieron una vez”, subrayó Galaz.

Los líderes de las organizaciones proinmigrantes, temen que por vía decreto, se elimine “de un plumazo”, el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros alivios migratorios y se pongan muchos más límites a las solicitudes de asilo.

“Justos por pecadores”

En esta línea de fuego, que fue el punto central en el discurso del presidente electo durante su campaña, ya las autoridades municipales de la ciudad de Nueva York, advierten que defenderán su estatus de ‘ciudad santuario’.

Voceros republicanos dicen que el gran objetivo inicialmente serán bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’.

La argumentación de los líderes de NYCI, es que cada vez que se anuncian estrategias de deportación para grupos específicos, como los criminales, de igual forma el sistema termina llevándose por medio a todos.

“La agenda de Trump es muy clara. Y básicamente es el mismo formato de hace ocho años. Y siempre que se dice que hay prioridades de deportar a personas que son riesgosas para la seguridad nacional, finalmente todo termina separando dolorosamente a familias inocentes. La Administración saliente de Joe Biden, quien no tiene un discurso hostil contra la migración, en la práctica separó a familias. Terminaron arrestando y removiendo a personas honestas”, sostuvo la portavoz de NYCI.

“Que saquen a los peligrosos”

Por su parte, inmigrantes que viven en refugios municipales, más que manifestar temor, advierten a El Diario que es necesario “limpiar” la ciudad de muchos “malandros” (delincuentes), que se colaron a destruir la imagen de la mayoría que vinieron a trabajar.

“Yo no tengo miedo de que me saquen de aquí de inmediato, porque yo tengo mi permiso de trabajo a través del (TPS). Pero te digo la verdad: ojalá que pase lo que pase, no terminen pagando ‘justos por pecadores’. Aquí hay ‘carajitos’ (jóvenes) que desde que llegaron, fue a malandrear (delinquir). Y eso nos acabó a todos”, dijo ‘María’, una madre soltera venezolana alojada en un refugio de Manhattan.

La migrante con un año en Nueva York, espera que cualquier política de deportación masiva sea “muy “precisa” con los delincuentes: “Tú sabes que siempre la cuerda revienta por lo más delgado. Espero que este país pueda pasar bien el filtro”.

María confirma que sí hay células de la peligrosa banda El Tren de Aragua en los refugios, que surgió en su país, que ya han tenido “problemas” con la policía. Y terminan libres.

“Lo más lógico, es que si agarran a alguien robando o atracando, lo fichen para devolverlo (deportarlo). La mayoría de los inmigrantes, sin o con papeles de aquí, lo que quieren es progresar de forma honesta”, compartió la venezolana.

No es tan fácil

En paralelo, varios analistas refieren barreras constitucionales y logísticas, incluida la falta de cooperación local y restricciones presupuestarias, que podrían obstaculizar la capacidad del mandatario que asciende al poder en enero, para implementar su visión.

En los hechos, más que una idea repetida varias veces en mítines de campaña, Trump ha proporcionado pocos detalles sobre cómo implementaría su política de deportación. A la fecha solo hay especulaciones y aproximaciones de voceros del partido republicano, pero también varias organizaciones están preparando su artillería para hacer frente a lo que consideran “días difíciles” para las comunidades más vulnerables.

Para el próximo sábado, la organización Make the Road NY, está convocando a más de 24 organizaciones civiles en el Columbus Circle de Manhattan, para la primera gran concentración en la Gran Manzana, en contra lo que califican tiempos de políticas racistas, transfóbicas, misóginas y xenofóbicas.

El Dato: