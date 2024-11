Promotor de Eubank confirma la existencia de negociaciones con el equipo del Canelo Álvarez

El promotor de boxeo Ben Shalom desmintió las palabras de Eddy Reynoso y aseguró que sí existen pláticas con su equipo para poder llegar a un acuerdo de pelea entre Chris Eubank Jr. y el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, dejando así la situación entre ellos en un tono mucho más confuso.

Durante una entrevista ofrecida para Sky Sports Boxing, el promotor detalló que ha entablado conversaciones con el abogado Greg Smith para poder llegar a un acuerdo económico que interese al Canelo Álvarez y así subir a ambas figuras al cuadrilátero; al mismo tiempo detalló que todo ha sido un error de comunicación entre el abogado mexicano y el entrenador del campeón súper mediano.

“Tenía a muchos de mis amigos enviándome mensajes, yo estaba en Puerto Rico en la convención de la OMB, y miraba mi teléfono y me sentí como si me estuviera volviendo loco. Obviamente he estado hablando con su abogado, Greg Smith, con quien siempre hablamos sobre esa pelea. Y sí, hemos estado hablando desde la pelea contra Szeretema, así que creo que quizás fue un problema de comunicación del lado de ellos”, expresó.

Shalom sostuvo que le sorprendió mucho ver las declaraciones de Eddy Reynoso en las que desmentía sus propias palabras al afirmar que no se había hablado sobre un combate entre ambos, por lo que decidió aclarar la situación antes que escalara mucho más.

“Sí, me sorprendió ver eso (de Eddy Reynoso). Pero creo que es un problema de comunicación de su lado, porque sí, hemos estado hablando. Creo que la noticia explotó fuera de toda proporción, como todo lo que rodea a Canelo, pero sí hemos tenido pequeñas conversaciones y nos hemos vuelto a comunicar. Eso es todo”, resaltó.

“Para mí, aún creo que la pelea puede suceder, creo que sucederá. No creo que vaya a ser la próxima, porque Canelo tradicionalmente pelea en mayo y septiembre, y nosotros queremos ver a Chris pelear en febrero o marzo”, agregó el promotor en sus declaraciones.

Palabras de Reynoso

Las palabras de Reynoso las realizó durante una entrevista ofrecida al periodista Dan Rafael, con quien aseguró que ellos tienen una larga lista de nombres de posibles rivales para el Canelo Álvarez en la que ni siquiera se encuentra Eubank.

“Es totalmente falso. Eubank tuvo su oportunidad para pelear con Canelo en septiembre, y lo único que hizo fue complicar las negociaciones. No volveremos a tocar base con él para futuras peleas. Están todos menos Eubank”, expresó.

“Eubank tuvo su oportunidad para pelear con Canelo en septiembre, y lo único que hizo fue complicar las negociaciones. No volveremos a tocar base con él para futuras peleas”, concluyó.

Sigue leyendo:

–‘Canelo’ Álvarez muestra con orgullo su exclusiva colección de Ferraris

–Ryan García se olvida de la sanción y volverá antes a los cuadriláteros

–De $300 millones de dólares a cero: la debacle económica de Mike Tyson