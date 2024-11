Ryan García se olvida de la sanción y volverá antes a los cuadriláteros

El boxeador mexicoamericano Ryan García parece no haber aprendido la lección tras su suspensión por un año por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York y la multa económica tras haber dado positivo a los controles antidopaje durante su enfrentamiento contra Devin Haney del pasado 20 de abril; esto debido a que esta misma semana confirmó que regresará a las peleas a inicios de 2025, dejando a un lado la sanción que sigue pagando.

La información la dio a conocer el propio Ryan García a través de su cuenta en la red social Instagram, donde detalló que se enfrentará para el próximo mes de enero de 2025 contra el francés Jaber Zayani en un combate de exhibición con el que espera ir calentando los motores para su regreso al pugilismo profesional con un rival que todavía no ha encontrado.

A pesar del anuncio, que también fue compartido en redes sociales por el propio Zayani, no se ha revelado la fecha exacta de este combate o la cantidad de rounds que tendrá; lo que sí es seguro es que marcará el regreso de ‘KingRy’ a los cuadriláteros a pesar de la medida aplicada por la Comisión Atlética.

Recordemos que en su combate del 20 de abril el mexicoamericano logró una muestra de poder bastante destacable durante su enfrentamiento contra Haney, llegando al punto de mandarlo a la lona en tres oportunidades para poder vencerlo por decisión; a pesar de esto la investigación determinó que había dado positivo en dos controles antidopaje, uno el día previo a la pelea y el otro justo después de abandonar el ring.

“Lo mío es que prefiero decir la verdad que tratar de inventarla con una mentira porque las mentiras no se sostienen. Entonces, si realmente tomara [ostarine], diría: ‘Honestamente, estaba pasando por una situación extraña. No tenía tanta confianza. Elegí tomarla. Lo siento’. Y eso es todo. Pero no lo hice y odio hacer trampa… Todo lo que puedo decir es equipo legal, ayúdenme a resolver esto”, dijo García en entrevista para ESPN justo un mes después del combate contra Haney.

El francés Jaber Zayani se ha mostrado como un rival interesante para el regreso de ‘KingRy’ a los cuadriláteros debido a que posee una marca de 18 peleas invictas, de las cuales ha ganado un total de 11 de ellas por la vía del nocaut.

Habrá que esperar hasta el día del combate para ver si la Comisión Atlética del Estado de Nueva York tomará alguna medida contra Ryan García por violar sus estatutos de permanecer un año alejado del deporte y de ser así saber si aumentarán su pena o si tomarán otras medidas más drásticas.

