Elena Rose hace música con la finalidad de dar un “abracito” con sus palabras

Elena Rose estrena su primer EP, “En las Nubes”, una puerta de entrada a su mundo interior donde comparte una enseñanza o una herramienta emocional que ha aprendido. En la conversación con la cantante y compositora venezolana transmite esa paz y esa luz que predica, una forma de vivir y manejar sus emociones que en parte ha recibido de su mamá, la angeóloga, Rosanel Hernández.

“‘En las Nubes’ se llama así porque desde que era muy pequeña siempre me decían ‘no, es que tú vives en las nubes, ella vive en su mundo’. Y yo creo que desde muy pequeña hice como este lugar en mi corazón, una pequeña casita donde siempre he podido ser yo misma, donde estoy protegida del mundo externo, donde desarrollé mi relación con Dios también, y este EP es como una invitación a ese espacio para ustedes, para el que quiera”.

“También, cada canción sale con un capítulo que va a estar disponible en Youtube. Cada capítulo tiene un mensaje de amor o una herramienta de inteligencia emocional o un ‘abracito’ hecho en palabras; entonces me gusta porque es un proyecto muy completo que yo creo que marca también una pauta de quién quiero ser en la industria, de qué tipo de artista soy y de cuál es mi propósito”.

La espiritualidad fue algo con lo que creció Elena Rose

En esta entrevista con Mezcal TV, la cantante comenta qué fue lo que aprendió de su mamá. “Yo creo que mi madre siempre me inculcó a tratar a las personas con amor y con cariño,siempre. No importa si estás cansada, no importa si vienes agobiada por tus propias cosas, no importa si sientes miedo, no importa si te están atacando directamente, no importa las circunstancias, tú siempre sé amor“.

“Siempre me enseñó a tener actos de servicio con las personas alrededor de mí, un pequeño gesto. No tienes que regalarle un carro a alguien para cambiarle la vida; una flor, un chocolate, un detalle, los detalles y a no tenerle pena a nada, a ser yo misma. A ser yo misma”, concluyó.

