Marcus Ornellas no hablará más de la polémica con José Ron y Ariadne Díaz

Para lograr una base sólida en la relación entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz han explicado que debe existir amor y confianza, quienes han enfrentado rumores de crisis sin dejarse afectar. El actor ha dejado claro en diversas entrevistas que confía plenamente en su compañera de vida, lo que queda demostrado incluso a pesar de las situaciones que podrían generar celos, como su trabajo en la telenovela “Papás por Conveniencia”, donde comparte escena con su exnovio, José Ron.

“A Ariadne la conocí siendo actriz, ella me conoció siendo actor, respeto su trabajo, ella respeta el mío. Hay respeto entre nosotros y no siento nada de celos por eso porque es su trabajo, sino ella tendría que sentirse celosa de mi trabajo, de los besos que mis personajes le han dado a otros actores o actrices y no se trata de eso”, expresó en declaraciones retomadas por el canal Telemundo.

Durante la presentación del melodrama, la actriz y José Ron protagonizaron un momento polémico al darse un beso ante las cámaras, lo que generó especulaciones sobre su relación con Marcus. Sin embargo, él ha sido firme al expresar su confianza inquebrantable en Ariadne, destacando la fortaleza de su vínculo, que se ha consolidado a lo largo de diez años de romance.

“Se trata de apoyarnos mutuamente y respetarnos, y el respeto siempre ha estado, existe. El respeto, la admiración, el amor está. Así que no tengo ninguna duda respecto a ella, si hubiese no estaríamos juntos, así que nada no quiero volver a tocar ese tema“, añadió.

Marcus ha enfatizado el compromiso que tienen el uno con el otro y cómo han logrado mantener un equilibrio entre sus carreras y su vida personal, lo cual es un aspecto importante para ambos. Con la próxima celebración de su aniversario, se muestran felices y orgullosos de la conexión que han construido juntos, basada en el amor y el respeto mutuo.

“Llevamos ya casi 10 años juntos y creo que lo hemos manejado bastante bien (nuestras profesiones). Está en uno dar o no atención a eso, alguien sacó una nota, se quiso inventar algo y se generó una polémica que veo bastante innecesaria“, expresó.

Sigue leyendo:

· Marcus Ornellas se sincera sobre el beso de Ariadne Díaz y su ex

· Marcus Ornellas aclara el escándalo con Scarlet Gruber

· Marcus Ornellas admite que sí se pelea con Ariadne Díaz, como cualquier pareja