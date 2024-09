Marcus Ornellas admite que sí se pelea con Ariadne Díaz, como cualquier pareja

Marcus Ornellas explica por qué Ariadne Díaz lo dejó de seguir en sus redes sociales, y aunque acepta que pelearon porque no todo siempre es “miel sobre hojuelas”, la pareja sigue manteniendo una relación muy estable, luego de los rumores de que habían terminado su romance a causa de José Ron. “Nos cag… de risa leyendo esa nota, no tiene nada que ver, estábamos abrazados en la casa”.

Ariadne Díaz aclara que no está separada de Marcus Ornellas

“Ella misma lo dijo en su Instagram y es verdad, lo que pasa es que cuando discutimos, que tenemos una pelea, es normal con tu pareja, ella me deja de seguir porque constantemente nos estamos mandando cosas; entonces ella me bloquea para que yo no le mande cosas y ella no reciba nada mío en ese momento porque está enojada conmigo.

José Ron dice que es “muy especial” trabajar con Ariadne Díaz y él envía mensaje a Marcus Ornellas

“Entonces, cuando tú bloqueas a alguien, aunque lo desbloquees al minuto, los dos se dejan de seguir y eso fue lo que pasó. A la media hora nos arreglamos y ya estás, es normal, el que diga que no se pelea con su pareja, es mentira”.

El actor de origen brasileño tiene su primer protagónico en la telenovela “El Precio de Amarte” (TelevisaUnivision) junto con Scarlet Grubber y al hablar de este logro, se conmovió al punto de las lágrimas y confesó ser un “llorón”.

Scarlet Gruber y Marcus Ornellas en una escena de la telenovela “El Precio De Amarte”. / Foto de Mezcalent.

“La vida es una eterna siembra y cosecha, lo que siembras, cosechas. Yo, afortunadamente estoy cosechando cosas padres porque he sembrado, me ha costado mucho, todo lo que he ganado ha sido con mucho sudor, con mucho esfuerzo y estoy muy agradecido con la vida. “Sí me conmuevo, soy muy llorón”.

Marcus Ornellas y los retos de su papel como Rogelio en ‘Eternamente amándonos’

Marcus siempre mantendrá los pies en la tierra, sin importar el éxito que conquiste con su carrera, ya que sus papás le dieron una buena educación.»Pues es gracias a mis papás. Eso les agradezco a ellos, porque de ahí vengo y la educación que tuve, es gracias a ellos.

“Yo nunca niego una foto a nadie. A veces estamos corriendo y lo que sea, les dices ‘espérame tantito’, a veces uno les pide que esperen tantito porque estamos grabando o lo que sea, por cosas, pero siempre me doy el tiempo de tomarme una foto con quien sea”.

