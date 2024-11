Miles marchan en NY contra la agenda antiinmigrante de Trump

Hace 4 años, el sábado que siguió al martes electoral de noviembre del 2020, la Ciudad de Nueva York se convirtió en una fiesta luego de que hasta ese día se informó que Joe Biden había resultado el ganador de las elecciones presidenciales de ese año.

Al medio día de este sábado 9 la sensación era diametralmente opuesta cuando al menos dos mil neoyorquinos convocados por al menos 15 organizaciones, marcharon del Upper West Side a Midtown Manhattan, en repudio a las políticas contra los migrantes anunciadas por Trump durante su campaña y reafirmadas por su equipo tras el triunfo electoral del martes pasado.

“Vamos a deportar a mucha gente, 10 millones y la cifra irá en aumento. A los bebés ancla, a sus padres, a sus abuelos, vamos a meter a los niños en jaulas. Va a ser Glorioso”, dijo este viernes en una entrevista, Mike Davis, quien encabeza las apuestas para ser el fiscal general en la siguiente administración Trump.

“Donald Trump es muy claro en cuanto a lo que pretende hacer al anunciar deportaciones masivas, por lo que espero que envíe a la Guardia Nacional al Hotel Roosevelt o a otros lugares donde los solicitantes de asilo están ejerciendo sus derechos internacionales para evitar la opresión”, dijo en un tono de preocupación a El Diario de Nueva York el contralor de la ciudad, Brad Lander. “Necesitamos que mucha más gente, especialmente en los momentos más urgentes, se aparezca y exija”, resaltó.

La marcha inició pasado el mediodía en la calle 62 y la 8a Avenida frente a Central Park. Desde ese sitio las consignas calentaron el ambiente:

¡Sin miedo y sin odio, los inmigrantes son bienvenidos aquí!”.

“¡Aquí estamos y si nos echan nos regresamos!”.

“¡Ellos dicen ´regrésate´, nosotros decimos ´defiéndete!”.

Aunque la mayor parte de los que acudieron eran inmigrantes, también acompañaron la marcha solidariamente organizaciones como la Jews For Racial & Economic Justice y muchos neoyorquinos acostumbrados a manifestarse cuando las libertades individuales de las minorías se ven en riesgo.

Una de esas neoyorquinas es Laura D. quien mostró escepticismo en cuanto a lo que se pueda lograr marchando “pero creo que es importante que la gente de afuera sepa cuántas personas en Nueva York se sienten inseguras y por eso tratan de cuidarse unos a otros de los fascistas”. Laura dice que tiene una gran razón para seguir marchando: “tengo hijos, nietos y bisnietos y ahora siento que están menos seguros”.

Guía para proteger al migrante

Janice Northia-Moran de la New York Immigration Coalition, repartió durante la manifestación el manual “¡El poder de prepararse! Qué hacer en caso de que seas arrestado por el ICE”, para las personas que carecen de un estatus migratorio legal.

“La realidad es que los migrantes necesita informarse pues Donald Trump ha prometido deportaciones masivas y hoy estoy aquí para recordar que la policía migratoria ha violado los derechos de la gente en el pasado y no tenemos duda de que lo van a volver a hacer”, dice de entrada Janice quien enumera algunos de los derechos de cualquiera inmigrante que pueda ser detenido:

Derecho a guardar silencio.

Derecho a no tener qué hablar con la policía,

Derecho a un abogado y a no firmar nada si no es en presencia de un defensor público.

Mientras afuera de la valla que resguarda la marcha unos pocos fanáticos de Trump se manifiestan y gritan consignas, agitan banderas o portan la tradicional gorra de MAGA, Northia-Moran recuerda que cuando el candidato republicano tomó la Casa Blanca por vez primera, “firmó varias órdenes ejecutivas negándole la entrada, por ejemplo, a nuestros hermanos musulmanes. Creemos que por el rencor que guarda a muchos, esa firma de órdenes ejecutivas se repetirá”.

Los marchistas se unieron en contra de la elección del expresidente Trump. /Juan Alberto Vázquez

Dice esta activista que los inmigrantes “contribuimos a la economía, tanto pagando impuestos como agregando la fuerza laboral, pero ellos no hablan de esos números”, insiste. Recomienda a los inmigrantes que tengan preparados todos los documentos que cuenten su historia en los Estados Unidos, así como antecedentes financieros, pruebas de si han sufrido detenciones, además de que no debe de entregar ninguna identificación al ICE.

Otras de las recomendaciones que hacen en el New York Immigration Coalition, es no mentir a la autoridad y pedir “una entrevista de temor razonable” si es que tiene miedo de volver a su país por cuestiones de violencia.

Un mensaje claro

Luego de que la marcha bordeara Central Park para tomar la calle 59 y después bajar por la 6th Avenida, los cientos de turistas que miraban la procesión entendieron que el mensaje para Donald Trump era que la comunidad neoyorquina está preparada, si es necesario, para pasar los próximos cuatro años manifestándose para protegerse de los ataques racistas, misóginas y xenófobas que el presidente electo suele emplear.

Los activistas en Nueva York saben que esta ciudad es la caja de resonancia más grande a nivel nacional e incluso mundial, para marcar el tono de lo que está por venir. Por lo tanto, un mensaje más de los neoyorquinos es el de la unidad sobre todo cuando se trata de proteger a los más vulnerables.

Ante las promesas de Trump de celebrar “la mayor deportación masiva en la historia de esta nación”, de buscar prohibir la atención médica que afirma el género, revertir las leyes sobre el cambio climático e implementar políticas económicas que perjudicarán a la clase trabajadora, líderes de esta ciudad le responden.

En el caso de Ana María Archila, codirectora estatal del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, aclaró que exigirán “que los líderes electos aquí en Nueva York implementen políticas para protegernos de lo peor de la agenda de Trump”. Insiste que es momento de que nuestros líderes “propongan soluciones que permitan a las personas confiar en su gobierno y obtener el apoyo que necesitan para vivir vidas que puedan permitirse y prosperar”.

Por su parte, José López, codirector ejecutivo de Make the Road New York, declaró no ser ingenuo “ante las amenazas que enfrenta nuestra gente”. Sin embargo, él confía que “la comunidad es la defensa más fuerte que tenemos contra estos peligros”. Expresa que “las fuerzas a las que nos enfrentamos son aterradoras”, pero remata diciendo que “el amor por los demás y la motivación para hacer el trabajo” es la respuesta.

Aunque Ezra Levin, codirector ejecutivo de Indivisible, califica el resultado de las elecciones como “catastrófico”, entiende que la democracia no se decide en una sola elección. “Si hubiéramos ganado, la democracia no se habría salvado y después de perder, la democracia no se ha ido”, explica. Dice que por eso han elegido la organización que es la base para seguir luchando y que mientras eso suceda la esperanza de una democracia sólida continuará.

Finalmente, Dennis G. Trainor, vicepresidente del Distrito 1 de la CWA, detalló que “este es un movimiento, no un momento” por lo que ilustró que es hora de sacar el coraje y organizarse. “Eso es lo que mejor hacemos en el movimiento laboral, enfrentar al odio y la división, luchar contra el retroceso de los derechos y protecciones fundamentales para las familias trabajadoras y nunca dejaré de luchar por la democracia”.

Luego de 2 horas de recorrido, la marcha llegó a su punto final en la calle 44. Un puertorriqueño que acudió con una gorra de Maga y un cencerro seguía haciendo ruido, gritando apoyos al presidente electo, y criticando los mensajes de los marchantes que hacían un gran esfuerzo en no engancharse en discusiones estériles con este y otros que seguidores de Maga que acudieron a mirar.

Aunque la parada llegó a su fin, promete ser la primera de una serie de muchas. Sobre todo si las políticas que amenazan a la comunidad migrante, trans y trabajadora, comienzan a implementarse.