Ridley Scott revela que Joaquin Phoenix estuvo cerca de abandonar “Gladiator” 

En el marco del próximo estreno de “Gladiator II”, la secuela directa de la cinta ganadora del Oscar en el año 2000, el director inglés Ridley Scott reveló que Joaquin Phoenix, quien dio vida al emperador Cómodo en la primera película, estuvo cerca de abandonar la producción debido al nerviosismo que lo aquejaba.

De acuerdo con lo revelado por el realizador de 86 años, en una entrevista con el medio Entertainment Weekly, durante una escena clave en donde Phoenix se encontraba caracterizado de su personaje, le mencionó que no podía hacer la escena.

Según Scott, el ganador del Oscar por “Joker” se mostraba visiblemente nervioso, por lo que el protagonista de la cinta, el actor australiano Russell Crowe, quien dio vida a Máximo Décimo Meridio, le recriminó su actitud.

Esto es terriblemente poco profesional" Russell Crowe – Actor

Ridley Scott cuenta con diversos proyectos durante los siguientes años. Crédito: Grosby Group

Joaquin Phoenix demuestra su profesionalismo

En la misma conversación, el director de “Alien” mencionó que a pesar de las dificultades en el rodaje, la cinta se convirtió en un “bautizo de fuego”. De igual manera, Scott reveló que a partir de la realización de “Gladiator”, ambas estrellas se convirtieron en grandes amigos.

Previo a la declaración de Scott, el mismo Phoenix ha mencionado, en una entrevista anterior con el medio Collinder, que la producción ganadora del Oscar a Mejor Película, lo intimidó profundamente desde el inicio.

Siento ese nerviosismo en todas las películas… pero creo que ‘Gladiator’ fue una de las más intimidantes porque el primer set en el que estuve era gigantesco. Parecía que ocupaba hectáreas, con cientos de extras y múltiples cámaras. Me abrumó todo aquello; no pensé que podría hacerlo” Joaquin Phoenix

En otra confesión, el intérprete de 50 años mencionó que incluso, durante la realización de “Gladiator”, Phoenix reveló que Scott le dijo que no podría actuar, por lo que sería “inútil gastar rollo: Ridley fue muy astuto. Me grabó durante horas… sin película en la cámara. Me dijo que sería inútil gastar rollo hasta que lograra relajarme. No quería desperdiciar, sabiendo que me tomaría tiempo estar listo para actuar”.

A pesar de la serie de “controversias” entre las estrellas, Phoenix y Scott continuaron conservando una gran amistad, la cual se vio reflejada en la reciente película “Napoleon” en donde se reunieron de nueva cuenta después de 20 años.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara. Crédito: John Locher | AP

Actualmente, el director británico se encuentra promocionando su más reciente película “Gladiator II”, la cual cuenta, en su reparto, con grandes estrellas de la actualidad como Pedro Pascal, el nominado al Oscar Paul Mescal, entre otros.

Continúa leyendo:

“Gladiator 2” muestra primeras imágenes de Paul Mescal portando la armadura

Warner Bros. podría perder más de $100 millones de dólares por “Joker 2”

Selena Gómez dará vida a la estrella de country y rock Linda Ronstadt en una biopic