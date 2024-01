Selena Gómez dará vida a la estrella de country y rock Linda Ronstadt en una biopic

Selena Gómez ha iniciado a “tambor latente” su 2024 en el rubro de la actuación. Y es que luego de competir hace tan solo unos días por el Globo de Oro, gracias a su participación en la serie “Only Murders In The Building”, una nueva noticia podría poner de manifiesto la intención que la estadounidense expresó a finales del año pasado sobre concentrarse enteramente en su carrera actoral: su elección para interpretar a la cantante Linda Ronstadt en una película.

De acuerdo con diversas fuentes y medios especializados en música, la intérprete de “Single Soon” se reunió recientemente con la misma Ronstadt para conocerse y platicar sobre la cinta biográfica.

La película biográfica de Linda Ronstadt, de la que se rumorea desde hace mucho tiempo, ya está en marcha. Selena Gómez está sujeta a interpretar a Linda”

Linda Ronstadt se unirá a otros grandes cantantes que han sido llevados a la pantalla grande. Crédito: AFP / Getty Images

Según el sitio Great Eastern Music, la cinta será producida por James Keach, responsable de la biopic del legendario Johnny Cash “Walk The Line”, protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, y del documental de la misma Linda Ronstadt “The Sound of My Voice”, la cual se llevó un Grammy.

Selena Gómez crece en su carrera actoral

A pesar de no ser anunciada de manera oficial por la producción de la cinta, fue la misma Linda Ronstadt quien compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, lo hizo a través de diversas capturas de pantalla de medios como Rolling Stone y Variety en donde se menciona la inclusión de Selena Gómez como la protagonista de la cinta.

Más tarde, fue la intérprete de “Ice Cream”, quien también reveló la noticia a través de su página verificada de Facebook, en donde compartió la información junto a la frase: “Todo comenzó como un simple sueño”.

Cabe recordar que incluso el día de ayer, 9 de enero, Gómez dio el primer indicio o pista tras publicar, en sus historias de Instagram, una foto del libro de Ronstadt llamado “Simple Dreams: A Musical Memoir”.

Aunado a lo anterior, y de manera indudable, Selena cuenta con un gran parecido con la nacida en Tucson, Arizona, algo que ha mencionado en ciertas participaciones en programas de música.

Selena Gomez will play Linda Ronstadt in upcoming biopic, Rolling Stone confirms. pic.twitter.com/iuAkElgug8 — Pop Crave (@PopCrave) January 10, 2024

¿Quién es Linda Ronstadt?

Linda Ronstadt es una cantante de música country y rock nacida en julio de 1946. Con más de 11 premios Grammy, 3 American Music Award, un Emmy así como nominaciones al Tony y el Globo de Oro, la estadounidense desempeñó una fructífera carrera que la llevó a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

Cuenta con más de 30 álbumes de estudio además de formar parte de la Billboard Hot 100 en 38 ocasiones. La cantante también ha tenido una estrecha relación con la comunidad latina, especialmente con la población mexicana, gracias a su disco Canciones de Mi Padre, el cual la convirtió en una importante figura de la escena musical mexicana.

