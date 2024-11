Imputados en la investigación sobre la muerte de Liam Payne permanecen en libertad 

Luego de que la Fiscalía Nacional en Lo Criminal y Correccional No. 14 revelara la imputación de tres personas relacionadas con la muerte del cantante biritánico Liam Payne, quien perdió la vida el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso en donde se encontraba hospedado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el medio The Associated Press reveló que los involucrados se encuentran en libertad.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a The AP, que no se quiso identificar debido a que no está habilitado para hablar sobre el caso, los imputados permanecen en libertad y serán interrogados en los siguientes días.

Previo a lo mencionado por la fuente al medio, la Fiscalía de Argentina reveló, a través de un comunicado, la razón de la acusación contra uno de los imputados.

Liam Payne perdió la vida el pasado 16 de octubre. Crédito: Joel C Ryan | AP

El primero de los acusados es quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, a quien se lo imputa por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, contemplado en el artículo 106 del Código Penal y que prevé pena de 5 a 15 años de prisión, en calidad de autor en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes”.

Fiscalía descarta el suicidio en la muerte de Liam Payne

En el mismo comunicado, autoridades sudamericanas revelaron, respecto al segundo y tercero imputado, que mantienen relación sobre el suministro de estupefacientes a Liam Payne.

El segundo imputado es un empleado del hotel que debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el periodo en que se encontraba en el hotel, y el tercero, también un proveedor de estupefacientes que está imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre. A ambos se los imputó por el delito de suministro de estupefacientes, dos hechos cada uno”

Sobre la identidad de los acusados, el fiscal Andrés Madrea reveló el nombre de Rogelio Luis Nores, quien solía acompañar al artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Respecto a los otros dos imputados, estos corresponden a los nombres de Ezequiel Pereyra, empleado del hotel en donde murió el artista así como Braian Paiz, quien sería el proveedor que suministró sustancias al ex integrante de la banda One Direction dos días antes de su muerte.

La investigación busca reconstruir los últimos momentos del ex integrante de One Direction. Crédito: Vianney Le Caer/Invision | AP

Aunado a lo anterior, y dentro del mismo comunicado, la Fiscalía de Argentina descartó el suicidio en la muerte de Payne debido a que el artista se encontraba en un estado que no podía entender.

Para la Fiscalía, esa situación también destacaría la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, ya que, en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo”.

