One Direction vuelve al Top 40 en Reino Unido tras la muerte de Liam Payne

La muerte del cantante británico Liam Payne, quien perdió la vida tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina, provocó que One Direction, agrupación a la que perteneció durante gran parte de su carrera, volviera a colocarse en lo más alto de las listas de reproducción en Reino Unido.

De acuerdo con lo revelado por el medio inglés BBC, los cinco álbumes que la boy band publicó de 2011 a 2015, “Up All Night”, “Take Me Home”, “Midnight Memories”, “Four” y “Made in the AM”, se colocaron en el TOP 40 del país europeo.

Según la información difundida, extraída de Official Charts Company, el tercer disco de la agrupación, “Midnight Memories”, es el que mejor posicionamiento ha logrado al colocarse en el sitio 13 de la afamada lista.

Aunado a lo anterior, el mismo material discográfico logró aumentar sus ventas en un 517% semana a semana tras la muerte de Liam Payne el pasado 16 de octubre.

Liam Payne también se posiciona como solista

En la misma información también se reveló que el resto de los álbumes lograron las posiciones 21, 22, 25 y 38 en el listado, siendo “Up All Night”, el disco debut de la agrupación, el de menor posicionamiento. Aunado a todo lo anterior, tres de los sencillos de One Direction ingresaron al prestigioso listado.

Finalmente, y como se ha hecho costumbre tras la muerte de un cantante o intérprete, el único disco en solitario de Payne, “LP1”, también ha logrado un importante ascenso tras colocarse en el sitio 62 de los discos más reproducidos en Reino Unido.

La muerte de Liam Payne continúa siendo investigada

A más de una semana del fallecimiento de Liam Payne, quien se encontraba en la capital de Argentina por motivos laborales, las investigaciones respecto a su muerte y los hechos previos a la misma continúan siendo investigados por autoridades locales.

En días anteriores, se reveló que investigadores locales allanaron el cuarto en donde se encontraba hospedado el cantante con la finalidad de esclarecer diversos detalles respecto a una de las fotografías filtradas en el sitio.

En dicha imagen, se puede observar una serie de objetos como papel aluminio, polvo blanco, una caja vacía de un jabón de la marca Dove, entre otros. Precisamente, fue este último elemento el que despertó el interés de las autoridades encargadas de la investigación, quienes han especulado que el cantante habría recibido drogas en dicha caja que ocasionaron una reacción negativa en el artista que condujo a su muerte.

