Líderes demócratas de NY reconocen en PR que crisis migratoria y “fallas del bolsillo” tuvieron peso en su fracaso electoral

Era inevitable que en la conferencia Somos, un encuentro que congrega en Puerto Rico, hasta este domingo 10, a los principales líderes políticos de Nueva York para discutir las necesidades de la población hispana, el tema central no fuese el rutilante fracaso de la campaña demócrata para llevar a Kamala Harris a la Casa Blanca. Y más aún, el avance en votación que tuvieron los republicanos, en un territorio considerado un feudo azul.

La conclusión más sonada y reiterada por analistas y políticos, es que no se pudo convencer a la clase trabajadora, destrozada por el alto costo de la vida, de la recuperación macroeconómica del país. A la vez se ha ponderado muy frecuentemente que muchos electores percibieron como una “injusticia” que a los migrantes recién llegados le costearan por meses, casi todo a su arribo, mientras gran parte de las comunidades estaban batallando para pagar la renta y la comida.

En varios encuentros se hizo referencia muy clara que, de los 62 condados del estado de Nueva York, independientemente del arrase, pero en desbancada, en la Gran Manzana, los demócratas obtuvieron mayoría solo en 17.

También se recordó en varias reuniones, que en los hechos, si bien Harris venció a Trump en la ciudad de Nueva York, lo hizo con un margen de victoria de 37 puntos, en comparación con el margen de 53 puntos de Biden en 2020 y la abismal distancia de 62 puntos de Hillary Clinton en 2016.

Y, definitivamente, en ese avance rojo, la mayor minoría de la Gran Manzana, es decir los hispanos, tuvieron mucho que ver.

“Se pensó que esta conferencia coincidiría con el triunfo de nuestra candidata. Tras bastidores, y en esa noche oscura, se convirtió en un espacio para reflexionar en voz alta y baja, los errores que nos alejaron de los hispanos. En Nueva York hay mucho que reconsiderar. Obviamente nuestra campaña no se alineó con las comunidades que sufren la inflación y los precios de la renta”, comentó a El Diario, un portavoz latino del partido demócrata.

Allí en la isla, a la luz del fracaso electoral, el liderazgo político, empresarial y sindical está principalmente desahogando y analizando, las razones por las cuales Donald Trump está regresando al poder y planteándose los escenarios legislativos, financieros y políticos que se deberán enfrentar en los próximos cuatro años.

Los errores…

Como reseña la publicación Politico, el líder sindical dominicano, Henry Garrido, de la Union DC 37, el sindicato del sector privado más grande de la ciudad de Nueva York, se explayó en exponer lo que no se podía decir, antes del proceso electoral.

En síntesis, la opinión de Garrido frente a cabilderos, activistas y legisladores, basado en su contacto con la clase trabajadora, es que la crisis migratoria, alejó del partido demócrata a los votantes, incluidos los latinos.

“Mientras nuestros trabajadores luchaban por encontrar viviendas asequibles, los recién llegados tenían hoteles. Mientras los trabajadores luchaban con la inflación, a los recién llegados se les dieron tarjetas de débito. Estaban recibiendo atención médica, cuando nosotros estamos tratando de luchar por la misma atención médica en años de acuerdos de negociación colectiva”, sentenció el líder de la Unión DC 37.

Además, consideró que fue un “terrible error” que los demócratas se centrarán en la identidad de género y el aborto como consignas de campaña, porque finalmente no se trata de las principales prioridades de una comunidad que está luchando para pagar sus cuentas y llegar a fin de mes. Esta aseveración fue avalada por muchos asistentes, pero rechazada por otros.

Y es que la conferencia de Somos de este otoño, en la Isla del Encanto, que se celebra desde 1987 por miembros y aliados del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de la Asamblea del Estado de Nueva York, arrancó justamente el miércoles, cuando ya era oficial que Trump, se había hecho de los colegios electorales para gobernar por segunda vez el país.

La edición de este mes de noviembre de este encuentro, que se realiza bajo el lema ‘Navegando juntos el cambio’, avanza en medio del estruendo político de los resultados de las elecciones presidenciales y especialmente cómo los demócratas, deberán abordar el camino a los comicios estatales y municipales que se perfilan para 2025.

En contraposición, en unos de los foros, Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana de Nueva York, reconoció que las encuestas muestran que las preocupaciones sobre la economía movilizaron a los latinos.

“Los tres temas principales fueron los problemas de bolsillo, la inflación, los empleos, la economía y la vivienda asequible. La inmigración pasó a un segundo plano, ya que los latinos desproporcionadamente afectados por la pandemia, han tardado en recuperarse”.

La Federación Hispana está presionando a los líderes de Nueva York para que interactúen con las comunidades hispanas, durante todo el año y de una forma permanente, y no solo antes de un proceso electoral.

Muro contra las deportaciones

En un panel sobre el voto latino realizado este jueves, la asambleísta de El Bronx, Karines Reyes sugirió convocar una sesión especial para “construir un muro” de protecciones antes de que comience el mandato de Trump, para evitar impactos negativos de sus políticas propuestas.

“Sé que muchos de nosotros estamos muy comprometidos con esto, así que no creo que nos rindamos tan fácilmente”, agregó la asambleísta de Queens, Jessica González-Rojas.

Existe el ánimo de los legisladores estatales hispanos, de acelerar la aprobación de la legislación New York For All y de los concejales de blindar más el carácter de ciudad santuario de la Gran Manzana.

Se debe comunicar mejor

De acuerdo con la publicación City & State, en esta conferencia la elección y las fallas de los demócratas para comunicar adecuadamente a la clase trabajadora, los avances de sus gestiones en Nueva York, siguen siendo el tema candente de conversación.

La senadora estatal de origen colombiano y candidata a alcalde, Jessica Ramos, reconoció que se debe hacer un “mejor trabajo” para recuperar a los latinos.

“Siento que hoy en día, parece que trabajamos y trabajamos, y realmente no logramos mucho. Eso ha sido realmente frustrante para la gente”, comentó a City & State.

Ayuda para la Isla

También la gobernadora Kathy Hochul se trasladó hasta la Isla del Encanto, donde anunció que asignará 1 millón de dólares para apoyar la programación artística centrada en los jóvenes que necesitan servicios en la isla y otros 300.000 para apoyar los esfuerzos de preparación ante huracanes.

“Puerto Rico es una parte extraordinaria de los Estados Unidos, y el impacto de nuestra historia compartida es una parte esencial de la identidad de Nueva York”, dijo la gobernadora Hochul tras firmar las asignaciones en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce (San Juan).

“Más de 1 millón de puertorriqueños consideran a Nueva York su hogar y han contribuido en campos como la academia, las artes, los negocios y los deportes. Estas nuevas iniciativas fortalecerán los lazos entre Nueva York y Puerto Rico para las generaciones venideras”, afirmó Hochul.

Con información de EFE