Aaron Boone revela que no ha conversado de una extensión con Yankees

La renovación del manager Aaron Boone con los New York Yankees para la temporada 2025 de las Grandes Ligas pareciera algo bastante seguro gracias a la gran actuación que tuvieron durante la última zafra en la que pudieron llegar a la Serie Mundial contra Los Angeles Dodgers; a pesar de esto el estratega desconoce si será renovado para una novena campaña al mando de los Bombarderos del Bronx.

Durante una entrevista ofrecida a diversos medios de comunicación el manager resaltó que le encantaría poder continuar al mando del equipo para la próxima temporada de la Major League Baseball (MLB) y así poder luchar nuevamente por el título de campeón que les fue esquivo en este último Clásico de Otoño.

“No sé, hay tantas cosas sucediendo durante la temporada que no era algo de lo que estuviéramos hablando. Sabía que era algo para después de que terminara la temporada, así que realmente no tenía expectativas, especialmente cuando llegas a los playoffs y te esfuerzas todos los días. Ahí es donde se centró todo”, expresó.

“Estoy entusiasmado por volver y veremos si hay más diálogo, en lo que respecta a lo que preguntaste sobre una extensión. Veremos en ese sentido, pero independientemente de eso, estoy entusiasmado por volver y por liderar este grupo nuevamente”, agregó Boone en sus declaraciones.

En los últimos días han surgido rumores sobre una posible extensión de contrato del manager para la próxima temporada; a pesar de eso el propio Boone detalló que hasta la fecha no ha conversado con la directiva del equipo para poder determinar su ejercerán la opción de mantenerlo en el banquillo.

“No, no estamos (teniendo conversaciones sobre una extensión). Pero creo que dicho esto, hay muchas cosas sucediendo después de la temporada con los contratos que se están terminando en toda la organización y hay mucho trabajo por hacer que no necesariamente puedes hacer cuando estás en los playoffs y la Serie Mundial. Entonces, sé que hay muchos cabos sueltos que atar a nivel organizativo. Así que veremos qué sucede, pero de cualquier manera, estoy preparado y listo para empezar y emocionado por 2025”.

“Sí, quiero decir, aquí estoy. La realidad es que hay toneladas de personas que van a trabajar todos los días con esa existencia, que es año tras año. Acabamos de tener una temporada en la que me di cuenta de esa realidad este año. Pudimos armar una temporada sólida en general y llegar a la Serie Mundial, pero la realidad es que esta es la existencia que tienen muchas personas, no solo en el béisbol, sino en la vida en general. Estoy emocionado de estar aquí. Estoy emocionado de estar con esta organización. Estoy emocionado de trabajar para la gente con la que trabajo y bajo la que trabajo, y especialmente este grupo de jugadores, con muchos de los cuales he desarrollado un vínculo muy fuerte”, concluyó.

