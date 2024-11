Dua Lipa cancela concierto por “problemas de seguridad”

La cantante Dua Lipa informó a través de sus redes sociales que tuvo que cancelar su tan esperada presentación en Yakarta, Indonesia, debido a “problemas de seguridad con el escenario“. El concierto formaba parte de su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’, pero horas antes del show, la británica comunicó que, lamentablemente, no podría llevarse a cabo.

En el comunicado, la intérprete de “One Kiss” dijo a sus fans que la decisión le rompió el corazón y explicó las razones del por qué no se llevaría a cabo su show.

“Me rompe el corazón compartir que no podré actuar en Yakarta este sábado 9 de noviembre. Estoy allí, en su maravilloso país, lista para actuar, pero me duele mucho compartir que se ha determinado que no es seguro continuar con la actuación debido a problemas de seguridad con el escenario“, compartió.

Dua Lipa, de 29 años, tenía previsto presentarse como parte de la etapa asiática de su gira mundial para presentar su tercer álbum Radical Optimism.

“Tenía muchas ganas de que llegara esta noche y realmente me duele no poder actuar para todos ustedes, especialmente después de tanto tiempo desde mi última actuación en Yakarta”, agregó.

“Los reembolsos se realizarán desde el punto de compra. Los amo a todos y realmente no puedo esperar a estar juntos nuevamente en la misma habitación con ustedes cantando y bailando con todo nuestro corazón lo antes posible“, finalizó.

Como era de esperarse, la noticia rápidamente se propagó a través de las redes sociales, desatando una ola de desilusión y frustración entre los fans que habían esperado ansiosamente el concierto.

A pesar de la cancelación de este evento en Yakarta, la gira ‘Radical Optimism Tour’ continúa con su programación en otras ciudades de Asia.

Dua Lipa acababa de actuar en Singapur a principios de semana. Su gira asiática se reanudará el miércoles en Filipinas, antes de continuar hacia Japón, Taiwán, Malasia, Tailandia, India y Corea del Sur.

