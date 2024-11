Streamer Spreen debuta en el fútbol argentino al jugar un minuto con Deportivo Riestra

El streamer argentino de 24 años, Spreen, se convirtió este lunes en un “jugador profesional de fútbol” al debutar en la primera división del torneo argentino con su equipo Deportivo Riestra en el empate 1-1 ante Vélez Sarfield.

Spreen, originalmente llamado Iván Buhajeruk, sorprendió al mundo cuando saltó a la cancha como titular para jugar en Deportivo Riestra, un humilde club del torneo argentino que hasta hace un par de años militaba en la tercera categoría y que al día de hoy es el mejor local del torneo, con ocho triunfos, dos empates y apenas una derrota.

Esto fue gracias al apoyo financiero del creador de contenido y su empresa conocida como Speed, una bebida energética que ha cobrado relevancia en Argentina en los últimos meses.

En cuanto a su debut Spreen, con más de 5,4 millones de seguidores en Instagram, llegó luego de sacar su carnet habilitante como jugador profesional hace menos de tres meses y saltó a la cancha como titular con el dorsal 47 en su espalda.

Sin embargo, aquellos que pensaron que Spreen se mantendría en el partido terminaron decepcionados cuando apenas a los 59 segundos del partido el balón fue al lateral y el técnico de Riestra, Christian “Ogro” Fabbiani, sacó al jugador de 24 años para darle ingreso a Gustavo Fernández.

Spreen fue saludado por el resto de sus compañeros al llegar al banquillo. FOTO: EFE/Juan Ignacio Roncoroni.

La movida causó revuelo y molestia en un sector del fútbol argentino, que se manifestaron en redes sociales al respecto en nombre de aquellos que ven como un sueño debutar profesionalmente con un equipo y que esta especie de influencer lo haya conseguido a punta de dinero o plataforma.

Otros, como los comentaristas del partido para la cadena TyC Sports, que transmite el fútbol argentino, se declararon en absoluto rechazo por lo que se vio en el campo, con Spreen abandonando la cancha antes de cumplirse los 60 segundos iniciales.

Pero sin duda el mensaje más fuerte lo envió el jugador de Vélez Sarfield, Braian Romero, que habló para las cámaras tras el duelo y se refirió a la polémica, explicando que ese no es el mensaje que debe llegar a aquellos que crecen buscando ver el fútbol como una superación para sus vidas.

“Fue una falta de respeto hacia el fútbol (…) Le dimos un mensaje erróneo a nuestros chicos. El fútbol es venirte de otras provincias, viajar 10 horas, dejar a tu familia, fracasar e intentarlo de nuevo” comentó el jugador que puede ser campeón próximamente con Vélez.

Sin importar cuál sea el caso, el impacto de Spreen y su debut como profesional marcó un antes y un después en el balompié local, al acumular más de 250 millones de impresiones en redes sociales.

Spreen no llegó a tocar la pelota ni tampoco incidió en el resultado final. FOTO: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La cuenta del periodista Germán García Rova en Twitter (ahora X) puso el total de impresiones y visualizaciones que generó el duelo entre Vélez y Riestra gracias a Spreen, que solo tiene comparación con otros clásicos de Argentina como Boca Juniors vs. River Plate, Independiente vs. Racing, Rosario Central vs. Newell’s Old Boys o Lanús vs. Banfield.

Esta es la segunda irrupción o movida mediática del Deportivo Riestra, que en mayo por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante Newell’s Old Boys había hecho debutar a Mateo Apolonio, el jugador más joven de la historia del fútbol argentino con 14 años y 29 días.

El chico, que había batido la marca de Hugo Aicardi, arquero de Racing en la huelga de 1975, no volvió a jugar en Deportivo Riestra y todo parece indicar que fue sólo una movida mediática de aquel entonces.

Sigue leyendo: