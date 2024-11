Venezolano Carlos Mendoza entre los finalistas a ‘Manager del Año’ con New York Mets

Es temporada de premios, y eso significa que pronto se entregarán algunos de los galardones más prestigiosos de MLB, que reconocen a lo mejor de la temporada 2024 con los premios al Novato del Año Jackie Robinson, Manager del Año, Cy Young y Jugador Más Valioso.

La MLB anunció los finalistas al premio Manager del Año que tiene la presencia latina con Carlos Mendoza.

Por la Liga Americana, AJ Hinch (Detroit Tigers), Matt Quatraro (Kansas City Royals) y Stephen Vogt (Cleveland Guardians).

En la Liga Nacional, Carlos Mendoza (New York Mets), Pat Murphy (Milwaukee Brewers) y Mike Shildt (San Diego Padres).

La gran actuación del manager venezolano Carlos Mendoza con New York Mets durante la presente temporada, devolvió la alegría a una una organización que llevaba varios años decepcionada a pesar de los grandes gastos en plantilla.

New York Mets y Carlos Mendoza lograron unir el clubhouse y los resultados fueron excelentes. Los metropolitanos despidieron en la Wild Card Series a Milwaukee Brewers, seguidamente en la Serie Divisional eliminaron al favorito Philadelphia Phillies, para finalmente caer en una difícil Serie de Campeonato ante el, a la postre campeón, Los Angeles Dodgers.

En la temporada regular, los Mets finalizaron con récord de 89-73 victorias, empatados con los Atlanta Braves y a seis victorias de los Phillies de Philadelphia en el Este de la Liga Nacional.

Tuvo que lidiar con lesiones como Kodai Senga, Francisco Álvarez, Starling Marte, entre otros peloteros, pero armó un gran equipo que estuvo a dos victorias de la Serie Mundial.

Su rival por el premio a Manager del Año también será un debutante como Pat Murphy. Murphy ganó el banderín de la División Central tras terminar con marca de 93 victorias y 69 derrotas.

Milwaukee terminó perdiendo ante los Mets en la ronda de comodín de la Liga Nacional.

Esta actuación es más que suficiente para ponerlo entre los mejores técnicos de todo el béisbol, en esta oportunidad compartiendo nominación con el timonel de Milwaukee, Pat Murphy y el de San Diego Padres, Mike Schldt. Y no solo es finalista, también se posiciona como favorito al premio.

Mendoza no era el más querido por los aficionados de New York Mets, tomando en cuenta que venía de una larga etapa trabajando con New York Yankees. El manager casi le da la razón al descontento de los fanáticos, ya que le costó hasta seis partidos ganar su primer encuentro como manager en la Gran Manzana.

El premio al Manager del Año será anunciado el 19 de noviembre a las 6:00 pm ET.

