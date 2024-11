Britney Spears se reencuentra con su hijo tras años de distanciamiento

La cantante Britney Spears, quien ha vivido años de turbulencias tanto en su vida personal como profesional, parece que finalmente ha comenzado a sanar viejas heridas y a reconstruir los lazos con su familia al reencontrarse con su hijo Jayden, de 18 años.

De acuerdo con el portal Page Six, la intérprete de “Baby One More Time” se reunió con su hijo en California, después de estar años sin verse.

“Han pasado mucho tiempo juntos“, reveló una fuente.

Aunque se desconoce si su retoño se encuentra viviendo en la mansión de Spears, han tenido buenos momentos juntos, pues Jayden mantiene una buena actitud.

El reencuentro en persona entre Spears y Jayden ocurre seis meses después de que se supiera que él y su otro hijo, Preston, de 19 años, contactaron a la cantante para felicitarla el Día de las Madres.

Actualmente los retoños de Spears, Preston y Jayden viven en Hawai desde el año pasado, pues su padre, Kevin Federline se fue a vivir ahí debido a que su nueva esposa encontró un trabajo.

En 2022, Pfreston y Jayden brindaron una entrevista a la escritora Daphne Barak en la que hablaron de su tensa relación con su madre. Sin embargo, se mostraron abiertos a reconciliarse con ella.

“Creo que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo”, aseguró en aquel entonces Jayden.

El distanciamiento entre Britney y sus hijos se originó en gran parte debido a su lucha legal por la tutela que fue impuesta por su padre, Jamie Spears. Durante años, Britney estuvo bajo un control estricto que no solo limitaba sus decisiones profesionales y personales, sino que también afectaba su relación con sus hijos, quienes eran muy pequeños en ese momento.

La rehabilitación emocional de Britney ha sido un tema complicado. Tras su liberación de la tutela, la cantante habló abiertamente en su libro ‘The Woman in Me’ sobre las secuelas psicológicas y emocionales que le dejó este periodo de su vida.

Sin embargo, el fin de la tutela parece que poco a poco le está permitiendo recuperar el control sobre su vida y trabajar en sus relaciones personales, incluidas las que tenía con sus hijos.

Para muchos de sus seguidores, el reencuentro de Britney con Jayden representa un indicativo de esperanza para la artista y su familia.

