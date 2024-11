Guty Carrera confirma que no entrará a La Casa de los Famosos All Stars

Guty Carrera realizó un live en Instagram en donde explicó las razones por las cuales no formará parte de La Casa de los Famosos All Stars, que veremos el próximo 2025 por Telemundo. El ganador del tercer lugar de “La Isla: Desafío Extremo” confirmó que la cadena sí le ofreció ser parte del proyecto, pero decidió no aceptar porque no le gustó lo que le estaban ofreciendo.

En ningún momento el peruano habló de temas económicos en torno a este tema, sino más bien dio a entender a las condiciones en las que se entiende se llevará acabo el formato. Muchos creen que se puede referir a que la producción querría contar con Isis Serrath para el próximo año y tal vez Guty no quiere ser parte del “posible circo” en el que se convertiría su vida con un reality bajo esas condiciones.

Lo anterior de momento nos deja entonces a los únicos que sí han confirmado que quieren ser parte de La Casa de los Famosos All Stars y que al parecer sí han recibido una invitación para ello son: Lupillo Rivera, Manelyk González, Alfredo Adame, Paty Navidad, Nicole Chávez, Rey Grupero y Salvador Zerboni, entre otros.

Durante el live, muchos fans de Guty y de Alana Lliteras intentaron indagar en cómo está la relación entre ambos, pero el peruano evitó contestar cualquier pregunta de índole personal. Sí recibió varios mensajes de ex competidores de La Isla: Desafío Extremo, a quienes les dedicó sentidas palabras de cariño, admiración y respeto.

Sobre nuevos proyectos fue un poco ambiguo, porque dio a entender que algo está pasando en relación a ciertas trabas que podrían haber en torno a su carrera por parte de algunas televisoras. Pero eso no lo detiene y él se mantiene firme y fuerte no sólo en su talento sino también en sus convicciones y aspiraciones. También desveló que en los próximos días al parecer hará algún tipo de presentación sobre un emprendimiento.

