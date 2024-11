Josh Martínez revela al ”culpable” de su eliminación de Los 50

La segunda temporada de “Los 50” está sorprendiendo gratamente al público, porque las dinámicas más importantes se han mantenido firmes dentro del juego y porque “El León” sigue siendo igual de implacable. Sin embargo, los competidores, por alguna razón han decidido ir eliminando a los más fuertes de la competencia, sin tener en cuenta que para que el acumulado suba, se deben ganar los retos y que no todo en este juego se limita a la convivencia.

Los eliminados de la semana en “Los 50”: Ara, Athenea, Mati, Roberto, Yarishna, Kelvin y Leslie

Así nos vimos con la eliminación de Josh Martínez, la semana pasada, quien nos habló muy claro sobre su relación con Jenni de La Veg. El exconcursante de “Big Brother” y “The Challenge” nos ha revelado que su salida de la arena estuvo motivada por su discusión con Rogelio Martínez, razón por la cual lo señala como directamente responsable de su salida.

“Afuera le deseo lo mejor, pero en el juego me cae gordo lo que hizo y obviamente ya ven, estoy afuera por eso” dice Martínez. “Yo respeto mucho el juego, pero creo que mucha gente está jugando sucio. Sebastián creo que va a quemar muchas amistades. La forma en la que lo está haciendo… me siento mal porque en mi salida me fui contra William y Barkin, pero ya viéndolo todo ahí es Sebastián”, reflexiona “, agregó.

Así como Alfredo Adame, Josh también tiene un top 5 de los que cree podrían llegar a la final. En primer lugar pone a Jenni, Paola Lobos, José Luis, Kenta, La china y La Curvy. “A los otros les tengo cariño, pero ellos son mis gallos”, dice Josh.

En esta nueva edición los eliminados tienen una segunda oportunidad y gracias al mono pueden volver al juego. Josh afirma que si esta posibilidad se da, él no va entrar a ganar sino a incendiar esa hacienda. “Yo entro para irme en contra del cuarto jardín”, dice Josh.

Sobre Jenni dice que no puede decir que se enamoró, pero afirma que si duraba más tiempo ahí eso era inevitable. “En tres semanas cojimos una conexión bien intensa, bien fuerte. Ojalá que Dios quiera que gane, porque juega limpio y va con todo. Tiene mi apoyo 100 % por ciento”, dice Josh Martínez.

