Los 50: Kelvin Noé Rentería es el primer eliminado de la semana

La eliminación de Kelvin Noé Rentería ha dejado un terrible sabor de boca en el público de la segunda temporada de “Los 50”. A través de Instagram, “El Vaquero” se despidió del reality con este mensaje: “Gracias mi gente de Telemundo y Telemundo Realities por confiar y creer siempre en mí. ¡Los quiero!! Y a toda esa gente que me da su apoyo incondicional, ay vaquero para rato”.

Esta eliminación podría caer bien, porque le da tiempo al público de extrañar al “vaquero”, quien podría incluso ser parte de la edición especial de “La Casa de los Famosos All Stars”, porque debemos recordar que éste formó parte de este proyecto en su primera temporada.

El público, por su parte, no ha sido tan amable, los fans no soportan la eliminación de “Kelvincito”, como le dice Manelyk González de cariño, y así lo han demostrado con este tipo de mensajes tanto en YouTube como en IG: “Una estupidez sacar a kelvin era el único que valía la pena”; “Muy triste, Kelvin eres un ser muy noble, eres un guerrero y todas esas víboras eliminan a los más fuertes, porque ellos no llegan a tu altura. ¡Dios te bendiga Kelvin, soy tu fan. Eres un ganador, Dios te bendecirá mucho, eres el mejor”.

