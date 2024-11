“¡No me importa si mueres!”: mujer celosa buscada por incendio fatal provocado en Queens, Nueva York

Una mujer está siendo buscada por la policía de Nueva York como sospechosa de provocar un incendio residencial que dejó dos personas muertas en Queens.

La sospechosa no identificada supuestamente gritó: “¡No me importa si mueres!” mientras huía del lugar, según la policía y testigos. Las víctimas fueron su ex novio Edward Jacobs (35) y su amiga visitante Anastasia Ettienne (33), conocida como “Star”. Sus muertes han sido declaradas homicidios. Aún no se ha informado cómo se iniciaron las llamas.

La tragedia sucedió alrededor de las 6:35 a.m. del 2 de noviembre cuando se incendió el garaje de dos pisos donde las víctimas estaban en la 91st Ave. cerca de la 175th St., en el vecindario Jamaica. Sesenta bomberos respondieron a la emergencia y lograron controlar las llamas a las 7:30 a.m.

Los vecinos conmocionados persiguieron a la presunta pirómana por una corta distancia, pero la perdieron. “Es una novia celosa”, dijo al Daily News Sade Jean Baptiste, de 26 años, un amigo de la víctima y la sospechosa. “[Jacobs] no merecía esto. No hizo nada malo en este mundo para merecer esto”.

“[La sospechosa] me dijo un par de veces que quería hacer esto”, afirmó Jean Baptiste. “Le dijo a un par de personas que la próxima vez que lo viera con otra chica: ‘Juro que lo prenderé fuego’”.

Ettienne había escapado inicialmente de las llamas, pero regresó adentro para despertar a su amigo Jacobs que estaba dormido y quedó atrapada porque el fuego rápidamente se salió de control, dijo otro hombre que también se encontraba en el garaje cuando, según él, alguien entró y provocó el incendió. Añadió que él y Jacobs habían estado viviendo ilegalmente en el garaje de dos pisos y Ettienne estaba allí de visita.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A fines de agosto una pareja se declaró culpable en relación con un incendio que mató a dos hermanas en una lujosa casa de alquiler vacacional en The Hamptons, Long Island (NY) en 2022.

A finales de mayo una mujer de 65 años fue arrestada como sospechosa de provocar un incendio que acabó con la vida de su novio en Brooklyn (NYC). También ese mes NYPD determinó que Marie Helene Michaud, bisabuela inmigrante de 96 años, fue víctima de un homicidio porque el incendio que acabó con su vida en Queens (NYC) fue provocado. Un vecino dijo que la tragedia comenzó con la quema intencional de un colchón.

En septiembre de 2023 un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque ella terminó la relación sin su consentimiento.

El mes pasado una mujer murió en el hospital tras ser rescatada gravemente herida en un incendio en un edificio de apartamentos en El Bronx (NYC). En septiembre dos mujeres mayores murieron en un fuego que además dejó a varias personas sin hogar en Paterson, Nueva Jersey.

En agosto un anciano latino de 77 años murió al quemarse su hogar en Long Island. En junio una madre y su hijo perecieron al incendiarse su hogar en New Rochelle (NY).