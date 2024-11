Trump nombra al presentador de Fox News, Pete Hegseth como secretario de Defensa

El presidente electo Donald Trump continúa trabajando con la selección de su gabinete y a través de su red social Truth Social anunció su interés por el presentador de Fox News, Pete Hegseth a quien nombrará como secretario de Defensa. “Con Pete al mando, los enemigos de EE.UU. quedan advertidos”.

“Es un honor para mí anunciar que he nominado a Pete Hegseth para formar parte de mi gabinete como Secretario de Defensa“, redactó Trump en Truth Social.

Pete Hegseth, de 44 años, tiene una larga trayectoria en el ejército, sirviendo en Afganistán e Irak. Actualmente, es reconocido por ser presentador de la cadena Fox News.

“Pete es duro e inteligente”

“Pete ha pasado toda su vida como un guerrero de las tropas y del país. Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en el principio de Estados Unidos primero“, añadió el presidente electo.

Hegseth también ha sido asesor informal de Trump durante varios años, según informó CNN. El presentador es una figura importante en los medios, y se ha caracterizado por defender políticas de derecha y promover una visión nacionalista y militarista en sus intervenciones.

“Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos quedan advertidos: nuestras fuerzas armadas volverán a ser grandiosas y Estados Unidos nunca se rendirá”, afirmó Trump.

¿Quién es Pete Hegseth?

Peter Brian Hegseth nació en Minneapolis, Minnesota, es un presentador de televisión, autor y oficial de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense.

Hegseth fue considerado para dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos en la primera administración de Trump en 2017.

Pete Hegseth asistió a Forest Lake Area High School, después estudió Artes en la Universidad de Princeton y una maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

El presentador de televisión se unió en 2003 a Bear Stearns como analista de mercados de capitales de renta variable y también fue comisionado como oficial de infantería en la Guardia Nacional del Ejército de los EE.UU. Un año después, su unidad fue llamada a la Bahía de Guantánamo y fue líder de pelotón de infantería con la Guardia Nacional del Ejército de Minnesota.

Voluntario en Irak

A su regreso, se ofreció como voluntario para servir en Bagdad y Samarra, donde ocupó el puesto de líder de pelotón de infantería. Fue enviado a Afganistán en 2012. Ha sido galardonado con dos Estrellas de Bronce por sus servicios.

Se convirtió en el conductor del programa Fox & Friends Weekend de la cadena Fox News desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump. Es autor del libro The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.

