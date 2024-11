Latinos de la Gran Manzana comienzan a actuar ante la falta de agua en NYC

“Un vasito de agua no se le niega a nadie”, es una frase popular entre muchos latinos, pero por estos días el famoso dicho parece estar teniendo un sentido diferente, debido a la sequía inusual que enfrenta Nueva York, lo que ya hizo que autoridades neoyorquinas lanzaran voces de alerta para tomar precauciones y evitar que haya una falta de agua más seria.

Y mientras desde diferentes sectores de la Ciudad se incrementa el llamado a “ahorrar agua” en la Gran Manzana, donde datos suministrados por el Departamento de Protección Ambiental señalan que diariamente en los cinco condados se consumen en promedio 1,000 millones de galones de agua, latinos neoyorquinos comienzan a mostrar preocupación por la falta de agua y aseguran estar aportando ya su granito de arena, protegiendo gotas valiosas del preciado líquido.

Tal es el caso de Gregorio Benavides, residente de Queens, quien advierte que en su casa la situación ha sido tema de conversación porque no quieren vivir episodios como los que en el pasado enfrentaron estando en su país de origen.

“Nosotros llevamos días escuchando que hay problemas con la falta de agua en Nueva York y por eso tratamos de demorarnos menos en el baño y reducir el consumo, porque tal vez muchos, especialmente los más chicos a veces no entienden, pero si no hay agua no hay nada”, comentó el colombiano.

Julia Toloza, originaria de Piura, en Perú, también confesó que en su hogar hay preocupación, especialmente porque utiliza mucho el agua para preparar comida que vende para ganarse la vida.

“Yo vivo del agua prácticamente, y me asusta que no tengamos suficiente y que incluso la racionen, o que tengamos que empezar a comprar botellones para tener agua extra almacenada”, dice la madre de familia, quien pide a los neoyorquinos que tomen conciencia sobre la importancia de ahorrar agua en estos momentos. “Hay que ahorrar agua por el bienestar de todos. No quisiera tener una Navidad con el estrés de que nos la quiten”.

A pesar de que las autoridades han tratado de transmitir el mensaje, todavía hay quienes incluso afirman no solo no estar preocupados por la eventual falta de agua a gran escala sino que incluso confiesan que no han escuchado sobre la problemática actual que vive Nueva York con la sequía.

“La verdad no tenía ni idea que no había suficiente agua. Yo nunca miro televisión ni nada, entonces bueno fuera que mandaran mensajes de texto o cosas así como para que uno supiera más que hacer y ponernos a economizar el agua”, dijo el joven mexicano Antonio Chaydez.

Nueva York enfrenta disminución en sus embalses de agua. Foto Departamento de Parques NYC.

El comisionado de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Zach Iscol, resumió el panorama actual advirtiendo que Nueva York está experimentando una combinación de preocupaciones ambientales que requieren atención y cooperación de todos, tanto por el humo de los incendios forestales como por la sequía, debido a que los niveles de los embalses de agua son más bajos de lo normal.

“Conserve agua y siga las pautas de la ciudad; vigile a sus vecinos, en particular a aquellos que puedan ser vulnerables; y, por supuesto, suscríbase a Notify NYC para recibir alertas de emergencia. Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener nuestra ciudad segura”, dijo Iscol.

Se teme que los suministros de agua estén en dos tercios de su capacidad total, lo que se seguir así pudiera hacer que las autoridades anuncien medidas serias en algunas semanas.

“La sequía histórica de este otoño y las temperaturas inusualmente cálidas nos muestran los riesgos del cambio climático que los neoyorquinos no están acostumbrados a ver, pero que estamos bien preparados y bien equipados para enfrentar”, dijo el Director de Clima de la Ciudad de Nueva York y Comisionado del DEP, Rohit T. Aggarwala. “Todos los neoyorquinos pueden ayudar; la presión adicional sobre nuestro suministro de agua introducida por los incendios forestales hace que sea aún más crítico que cada neoyorquino tome medidas concretas para reducir su consumo de agua y ayudar a detener los incendios evitables”.

Nueva York enfrenta alerta por reducción de agua. Foto Edwin Martínez

La Gobernadora, Kathy Hochul insistió también en el llamado a estar atentos a la situación y a sumarse al ahorro de agua.

“Estén atentos al uso del agua. Tenemos una alerta de sequía en este momento, estamos en una sequía moderada. Podría empeorar. Su propio uso del agua es importante para nosotros”, dijo la mandataria local. Pero simplemente esté atento y escuche a las autoridades locales”.

Datos que afectan la falta de agua en NYC y recomendaciones