Lionel Scaloni destaca el gran potencial joven que tiene Argentina

La Selección Argentina enfrentará la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol en una dura visita a Paraguay y luego recibirá a Perú en La Bombonera de Buenos Aires. El combinado campeón del mundo buscará asegurar su cupo a la Copa del Mundo 2026.

Previo al encuentro en el Estadio Defensores del Chaco el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ofreció declaraciones a la prensa y habló de algunas bajas que tuvo en la convocatoria a último momento y cómo logró suplirlas con nuevos talentos jóvenes.

Una de las bajas más importantes para la Albiceleste fue la de Lisandro Martínez. El central del Manchester United sufrió un fuerte rodillazo en su pantorrilla que le hizo bajarse de la convocatoria. En su lugar Scaloni llamó a Facundo Medina quien juega en el Lens de Francia.

“Lo de Lisandro no lo esperábamos. Aparentemente tenía solo un dolor pero al llegar acá se incrementó, le hicieron estudios y no está para jugar. Por eso llamamos a Facundo Medina, que quiero recalcar que se pagó el pasaje solo. Es algo valorable. Es genial porque no formaba parte ni siquiera de la prelista, pero fue a hablar con su entrenador, sacó el pasaje y llegó esta mañana. Es un mensaje para todos su compañeros”, lanzó el estratega argentino.

Lionel Scaloni entrenador de la Selección de Argentina. Crédito: AP

Medina tiene apenas 25 años y ha hecho parte del proceso Sub-20 y Sub-23 de la selección. Además actualmente cuenta con regularidad siendo titular en la primera división de Francia, por lo que Scaloni destacó el gran talento joven que tiene Argentina actualmente.

“Si han venido tantos chicos es porque hay potencial. Argentina es un semillero de jugadores y hay que tener las ganas de darle esa responsabilidad de jugar en la Selección. Después depende de ellos ponerse la camiseta y no sacársela más. La posibilidad seguirá estando. Hay una base y entrarán cuando lo consideremos oportuno”, explicó.

Y es que Scaloni ha hecho debutar a 49 jugadores en la selección nacional. Varios de ellos, como Rodrigo de Paul o Enzo Fernández, son titulares indiscutidos actualmente en Argentina.

Uno de los que podría debutar en su primera llamado con la selección en esta fecha FIFA es el mediocampista del Valencia Enzo Barrenechea. Quien con 23 años ya se ganó los elogios de Scaloni junto a su convocatoria.

“Enzo es un centrocampista que puede jugar de volante central, de doble contención, de ocho. Tiene un físico importante y le va a hacer bien esté con nosotros, jugar en Valencia, juntar partidos. Su convocatoria, más allá del rendimiento, es la búsqueda de jugadores que puedan estar con nosotros en el futuro“, expresó el entrenador.

Argentina cuenta con 22 puntos y es líder de las Eliminatorias. Por lo que si llega a sumar los seis puntos de esta doble fecha FIFA, estaría asegurando su presencia en la próxima Copa del Mundo a falta de seis jornadas para concluir.

