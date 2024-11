Michael Guest continuará investigación de Matt Gaetz por presunto tráfico sexual

El presidente electo Donald Trump, postuló al representante Matt Gaetz para ser fiscal general de Estados Unidos, nombramiento que ha generado algunas especulaciones, principalmente por la investigación que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes está llevando en contra de él, sobre el presunto tráfico sexual del que se le acusa.

A pesar de su nombramiento, el representante Michael Guest, quien es el presidente del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, continuará con la investigación que está en curso sobre el congresista de Florida, pero sin apresurarse.

Es investigado por tres cargos

Guest afirma que el panel investiga a Gaetz por presunto tráfico sexual, mala conducta sexual y consumo de drogas. Aunque reconoció que si Donald Trump confirma el nombramiento del republicano, el comité ya no tendrá jurisdicción para continuar su investigación o publicar su informe, publicó The Associated Press (AP).

“Una vez que perdamos la jurisdicción, no se emitiría ningún informe”, dijo Guest a AP. “Eso no es exclusivo de este caso, nos pasa en cada nuevo Congreso, donde hay miembros que están bajo investigación ética, o bien deciden no presentarse nuevamente, o en algunos casos renuncian o pierden la reelección”.

Michael Guest es presidente del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Crédito: AP Photo/Rogelio V. Solis | AP

DOJ también investigó a Gaetz

La investigación de Matt Gaetz fue llevada por el Departamento de Justicia e inició antes de finalizar el primer mandato como presidente de Donald Trump, en donde se le acusó de tener relaciones sexuales con una joven de 17 años, a quien le pagó para que viajara con él.

En 2023, el Departamento de Justicia decidió no acusar formalmente al representante de Florida, tras un año de investigación. En ese tiempo, DOJ comentó que los archivos sobre la investigación de Gaetz eran “demasiado sensibles” para ser entregados al Comité de Ética de la Cámara de Representantes, informó CNN.

Gaetz tendría control de archivos de su caso

Si se confirma que Matt Gaetz asumiría como fiscal general de EE.UU. tendría el mando de la principal agencia de aplicación de la ley del país, y con esto el control de los archivos de investigación que detallan la evidencia que el FBI descubrió en la investigación de tráfico sexual en su contra.

Gaetz comentó que sus abogados habían estado en contacto con el Departamento de Justicia y que les dijeron que era sujeto, no blanco de una investigación, según la misma cadena de noticias.

Mientras, Michael Guest dijo a AP que seguirán las pesquisas, sin necesidad de acelerar el proceso, porque saben que al momento de asumir el cargo no podrán continuar.

“No vamos a apresurar esta investigación debido al nombramiento, por lo que volveremos a cumplir con las reglas y los procedimientos que hemos establecido”, destacó Guest.

Con información de AP

