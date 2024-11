Una promesa del Real Madrid se retiró del fútbol a los 19 años por culpa de una bacteria

Marc Cucalón, un talentoso centrocampista de la cantera del Real Madrid, tuvo que tomar la lamentable decisión de retirarse del fútbol a la edad de 19 años debido a las secuelas de una grave lesión en la rodilla.

Considerado una de las grandes promesas de La Fábrica, cantera del Real Madrid, Cucalón sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha el 6 de septiembre de 2022, durante un partido de la Youth League contra el Celtic.

Inicialmente, se esperaba que su recuperación tomara solo unos meses, pero una infección bacteriana complicó significativamente su proceso de recuperación. La bacteria se alojó en el cartílago de su rodilla, prolongando su calvario durante más de dos años y, eventualmente, forzándolo a anunciar su retiro del fútbol profesional.

En ese sentido, Cucalón compartió una emotiva carta en su cuenta de Instagram para anunciar su retiro, asegurando que la lesión lo llevó “a tomar la dura decisión de decir adiós al fútbol, al menos de la manera como siempre lo había soñado”.

“Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme. Aunque no me malinterpretáis: esto por nada del mundo es una despedida triste”, apuntó el joven exfutbolista.

“Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando por superar obstáculos”, reflexionó el mediocampista

Cucalón agradeció también a sus padres y amigos, reconociendo que irse de casa “para cumplir mi sueño fue difícil. Pero ver sus caras de felicidad cuando me veían disfrutar sobre el terreno de juego se convirtió en mi mayor orgullo”.

