Ana Brenda Contreras sigue luchando por la pérdida de su bebé

Ana Brenda Contreras ha compartido su experiencia personal sobre la pérdida de un bebé, un tema que ha resonado profundamente con muchas mujeres que han enfrentado situaciones similares. En su testimonio, la actriz ha destacado la importancia de abrir un diálogo sobre estas experiencias dolorosas, subrayando la necesidad de empatía y comprensión de quienes las rodean.

“Lo que quise compartir ya lo compartí, es un duelo, no deja de ser un duelo y todos los duelos no tienen una manera de ser específica. Pero sobre todo este es particular por lo que yo ponía ahí, que generalmente lo hacemos menos porque tal vez no conociste a tu hijo”, reveló la actriz durante un encuentro con los reporteros.

Ana Brenda ha enfatizado lo difícil que puede ser el proceso de aceptar esta pérdida, y ha manifestado su deseo de que este tipo de conversaciones públicas puedan ayudar a visibilizar el dolor que muchas mujeres enfrentan en silencio. Reconoció que la maternidad es un tema complejísimo y personal, y que la sensibilidad y el apoyo son cruciales en momentos como este.

“Justo por eso lo compartí, para que más mujeres no se sientan solas y no sientan que su duelo es menos importante solamente porque las personas no lo tenemos tan presente”, expresó a los medios de comunicación.

Además, la actriz ha compartido cómo, poco después de su experiencia, se encontró en una entrevista donde se abordó el tema de la maternidad, lo que la llevó a reflexionar sobre su propia situación y a compartir sus sentimientos con la audiencia. Ana Brenda ha utilizado su plataforma no solo para abordar su propia tristeza, sino también para brindar apoyo y aliento a quienes atraviesan situaciones de pérdida similar, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y empatía en medio de la adversidad.

“De por sí es vulnerable esa situación, creo que es algo de naturaleza que nos pasa a las mujeres y yo creo que no es una cosa personal, no es una cosa de señalar a la gente y decirle: ‘Me violentaste’. Creo yo, en mi humilde opinión, hacer conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres, de las situaciones en las que estamos que de repente no siempre se saben, y cómo de repente nuestros comentarios, preguntas o cosas que asumimos pueden afectar emocionalmente a una persona”, finalizó.

