Ana Brenda Contreras confiesa que estuvo embaraza

La actriz y modelo Ana Brenda Contreras ha condesado a sus seguidores que hace un par de meses pasó uno de los momentos más dolorosos de su vida: perdió al bebé que estaba esperan. Esta es la primera vez que la actriz habla sobre el tema.

Ana Brenda compartió un video en su cuenta de Instagram en la que muestra una prueba de embarazo y luego una especie de carta siendo quemada, se presume que fue parte de su proceso de sanación tras la perdida.

La actriz ha usado esta publicación para informar a sus seguidores y también para hablar sobre lo que viven cientos de mujeres tras una pérdida.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega . No importan las semanas , no importa que nunca lo hayas abrazado ; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale , lo quiero contar por que sucedió, fue real y por que me sentí sola aunque se que no lo estoy .

Hablar sana”, escribió en la publicación.

Continuó: “Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea es muy duro , es por esto que NO se pregunta ‘¿para cuándo el bebé?’ ‘ya embarázate’ ‘¿quieren tener hijos?'”.

Cuenta que apenas un día después de haber perdido al bebé tuvo que enfrentarse a reporteros que justamente le hacían esas preguntas. Esa situación podría corresponder a unas declaraciones que dio en julio de este año, en las que calificó de “imprudentes” ese tipo de preguntas.

