Ángel Sepúlveda reconoce el valor de volver a la selección mexicana

El delantero y estrella de la Máquina de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, no ha podido esconder su emoción de volver a formar parte de la selección mexicana luego de recibir el llamado por parte de Javier Aguirre para el partido que disputarán contra el combinado nacional de Honduras correspondiente a la Concacaf Nations League.

Ver al artillero en este papel no resulta extraño debido a que se ha consagrado como el jugador mexicano con más goles en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX y es sin duda alguna una de las figuras más importantes en la plantilla celeste que hizo historia al culminar con 42 puntos la ronda regular del campeonato azteca.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo el jugador aseguró que se siente orgulloso de poder formar parte de la selección mexicana y resaltó que en todo México se está hablando del gran momento que atraviesa el equipo bajo las órdenes de Martín Anselmi como su director técnico.

“Casualidad no creo porque al final es trabajo. Hoy todo México habla de Cruz Azul, del equipo, de lo bien que ha hecho las cosas y más que eso es un premio al buen momento. Creo que es lo que hoy me tiene acá (su momento). Listo para competir. No venía desarrollándome tanto como centro delantero, era más extremo, más por fuera”, expresó.

La última vez que Sepúlveda fue convocado para jugar dentro de la selección mexicana fue en la Copa Oro de 2017 bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio, lo que demuestra el gran nivel que ha demostrado este año para poder ser llamado nuevamente por el Vasco Aguirre.

“Más que obligado tenemos la responsabilidad. Sabemos la importancia que tiene esto, lo bueno que tenemos dos juegos, van a ser duros, pero estamos preparados. Va a ser duro, no va a ser nada sencillo, pero tenemos la sensatez, la forma de manejarlo, sabemos que vamos a ir a jugar una guerra. Saber manejarlo para obtener un buen resultado”, manifestó el jugador en sus declaraciones.

Enfocado en Honduras

El delantero aseguró que están enfocados en tener el mejor juego posible ante la selección de Honduras debido al ambiente hostil que esperan dentro del San Pedro Sula, por lo que no desean generar polémica contra sus rivales y anotar goles que sentencien fácilmente el triunfo.

“Ellos van a hacer de todo para incomodarlos. Tenemos que estar concentrados, saber manejar el partido, no engancharnos de más. Somos 11 contra 11 y tenemos la experiencia. Hay que saber manejarlo, concluyó Sepúlveda.

