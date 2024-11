Robert García lanza dura crítica al combate entre Jake Paul y Mike Tyson

El entrenador de boxeo mexicano, Robert García, decidió acabar con las altas expectativas que se han generado en torno al combate que se llevará a cabo este viernes entre los estadounidenses Jake Paul y Mike Tyson al considerar que no es un enfrentamiento real sino un simple espectáculo para todos los amantes de este deporte de contacto.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, donde consideró que a pesar de saber muy bien que será un evento bastante grande para el deporte, no le brindará un sentido especial al pugilismo mundial más allá que poder ver nuevamente a ‘Iron Mike’ en los cuadriláteros.

“Creo que va a ser un evento enorme. Va a generar muy buenos números, y de hecho, va a ser en Netflix, así que creo que la gente va a verla. Creo que el estadio va a estar lleno. Va a ser un gran evento, pero honestamente, para mí es solo un espectáculo. Es como la gente pagando entradas y pagando el Pago por Ver para el Royal Rumble, la lucha libre”, expresó.

Robert García afirmó que le resulta bastante lamentable que Mike Tyson tenga que volver a disputar un combate a sus casi 60 años; esto luego de considerar que hace unos 20 años en su retiro no se mostró bastante bien en cuanto a sus condiciones físicas.

“Tyson tiene casi 60 años, y si volvemos a sus últimas peleas cuando todavía era un peleador profesional, sus últimas actuaciones no fueron muy buenas, y eso fue hace 20 años. Fueron a comienzos de los 2000, en 2003, 2004 y 2005. Hace 20 años, y en ese momento, obviamente (Tyson) era 20 años más joven y sus actuaciones ya no fueron muy buenas. Le ganaron muchachos que no eran nadie. Entonces, ¿qué nos hace pensar que 20 años después, va a ser un monstruo como lo era cuando tenía 20 años, y noqueaba a todos? No hay forma”, resaltó García.

Advierte que sea actuado

Para finalizar, el entrenador de boxeo mexicano advirtió que al considerar este combate como un espectáculo no descarta la posibilidad que todo sea actuado y que incluso hayan organizado todo previamente para evitar daños entre ambas partes.

“Me cae bien Mike, yo peleé en algunas de sus carteleras, en dos o tres de ellas. Yo soy 10 años más joven que él y no creo que pudiera competir. Sé que Paul no es el mejor peleador, y que tiene experiencia limitada, pero es joven y fuerte. Así que al final, creo que va a ser solo un espectáculo donde van a salir a actuar frente a una multitud enorme y ante los millones y millones que lo verán en Netflix. Creo que va a ser solo una actuación, solo entretenimiento. Realmente no creo que vaya a ser una pelea real. Incluso, no me sorprendería si todo va a ser simplemente actuado y planeado para dar un buen espectáculo”, concluyó.

Recordemos que Paul y Tyson se enfrentarán este viernes 15 de noviembre en el estadio de los Dallas Cowboys con una duración de ocho rounds de dos minutos, sin careta y con guantes de 14 onzas.

