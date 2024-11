Conferencia adicional de SOMOS en República Dominicana sigue en pie para el 2025 junto a la de NY y Puerto Rico

Nueva York – Mike Nieves, el único integrante original de la Junta Directiva de SOMOS Inc., señaló como destacado de la conferencia de este año en Puerto Rico la participación sin precedentes y la diversidad en el grupo de asistentes, la mayoría funcionarios de la escena política en Nueva York o asociados.

En entrevista con El Diario, el también CEO de la cadena de televisión pública HITN-TV, hizo un balance de lo acontecido en la más reciente conferencia en la isla.

A su juicio, el evento, que se llevó a cabo entre el 6 y el 11 de noviembre en el Hotel Caribe Hilton de San Juan, afianzó los lazos de los puertorriqueños con miembros de otras comunidades.

“Este es el año con más participantes que cualquier otro año…Esto confirma lo que nosotros estábamos diciendo. Este es un evento que se tiene que celebrar donde los que pueden participar, pueden llegar”, resaltó Nieves sobre el encuentro que tuvo como lema “Navegando juntos el cambio”.

“Yo vi este año algo que hace tiempo no veo…Yo vi mucha gente que no eran boricuas o latinos que fueron al evento; mucho más afroamericano. Ahora hay una sección hasta para los asiáticos. Para mí eso es importante, que estemos llegando a diferentes comunidades para que se unan a nosotros y para que entiendan a la comunidad latina, y, en particular, la puertorriqueña; ver cómo bregamos y qué necesitamos. Las necesidades de las comunidades todas son diferentes, y el punto de por qué se creó SOMOS años atrás fue ese, que la comunidad puertorriqueña (se viera representada), ya que en ese entonces los únicos políticos elegidos eran puertorriqueños, y por eso es que el grupo de trabajo se llama Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de NY (Puerto Rican/Hispanic Task Force)…”, argumentó el miembro de la Junta Ejecutiva de Directores de la organización SOMOS en referencia al grupo de legisladores de la Asamblea del Estado de Nueva York encargados de la organización de las conferencias.

Nieves, sin embargo, no asoció el aumento en la participación a que este es año electoral, sino a que más jóvenes están conscientes de la importancia a nivel político y social del evento que sucedió a la conferencia anual en Nueva York celebrada el 8 y 9 de marzo.

“Nosotros, los más mayorcitos, va a llegar el momento en que no vamos a tener las ganas de ir”, agregó el boricua natural de Utuado.

Aunque todavía no cuenta con datos específicos sobre la inyección económica a Puerto Rico como resultado de la celebración del evento, Nieves indicó que el impacto no se limita al área metropolitana que es donde se concentra la mayoría de las actividades ligadas a la conferencia.

“Nosotros estamos claros que hay un impacto, no solamente en el área metropolitana donde va todo el mundo. Yo soy de Utuado; yo rento un carro, y voy y visito mi familia y yo gasto dinero allá. Otro va a Ponce, otro a Rincón, otro a Cabo Rojo…Así que la economía del país se beneficia de este evento, no solo el área metropolitana”, explicó.

Nieves reconoció que, aunque entre los muchos demócratas que asistieron a la conferencia había ese sentimiento de que perdieron (las elecciones), celebradas un día antes de que arrancara las actividades, porque “a nadie le gusta perder”, no hubo mucho tiempo para profundizar en estrategias de acción para hacerle frente a las políticas de la Administración Trump que afectarían a comunidades hispanas en el estado.

“Yo creo que ese tema va a tener que discutirse ahora cuando empiecen las elecciones del 2025”, anticipó.

Por otro lado, el director ejecutivo destacó esfuerzos como el “Día de servicio” en el que asistentes a la conferencia realizan trabajo comunitario o encabezan eventos en comunidades de la isla.

Por ejemplo, Patrick B. Jenkins & Associates auspició un evento de distribución de mochilas con artículos escolares para niños.

Adicional, en coordinación con The AYFA Foundation, el equipo de SOMOS proveyó suministros médicos a comunidades necesitadas.

“Para próximas ediciones se debe considerar cómo las organizaciones sin fines de lucro de NY pueden ayudar a las de P.R.”, consideró.

Para Nieves, esta es una parte importante de la jornada anual que vale la pena reforzar.

“Traer la experiencia de las organizaciones sin fines de lucro del estado de NY, que algunos han servido por muchos años y saben cómo buscar fondos del gobierno federal; cómo nosotros podemos hacer unas sesiones. Cuando yo regrese a las reuniones de SOMOS voy a traer (el tema) de cómo podemos juntar a estos dos grupos. Eso es importante”, subrayó.

Más de $1 millón en fondos para Puerto Rico

Otro desenlace valioso de la conferencia, de acuerdo con Nieves, fue la asignación de fondos por parte del gobierno de NY para apoyar la educación artística de jóvenes a través de la Federación Hispana y la Fundación Flamboyán en coordinación con la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado.

Adicional, Hochul anunció la inversión de $300,000 adicionales en fondos estatales para ayudar a Puerto Rico con la preparación para huracanes, esto en asociación con Caribbean Preparedness & Response, Inc. La organización sin fines de lucro, que opera tanto en el estado de Nueva York como en Puerto Rico, se enfoca en construir infraestructura de telecomunicaciones resistente para garantizar que los socorristas puedan comunicarse inmediatamente después de un desastre natural.

Nieves señaló que las medidas anunciadas por Hochul representan una ampliación de los esfuerzos ya iniciados por administraciones previas como la de Andrew Cuomo que buscan reforzar la asociación entre las autoridades gubernamentales en NY y las de Puerto Rico.

“Tenemos que recordar que fue él el que empezó ese enlace y creó la oficina de gobierno del estado de Nueva York en Puerto Rico…Cuomo mostró que, con el esfuerzo, dinero y conocimiento de las agencias de NY, podemos tener un efecto bien grande. Lo que la gobernadora quiere hacer es expandir lo que ya Cuomo puso en efecto años atrás. Así que yo creo que eso va a ser de provecho”, reconoció.

El debate por el traslado de la conferencia de Puerto Rico a República Dominicana

En febrero pasado, trascendió a los medios la controversia por la supuesta intención de mover la conferencia anual de Puerto Rico a República Dominicana, esto en respuesta al reclamo de legisladores del task force que no son de origen boricua.

El debate llevó a que SOMOS Inc. compartiera un comunicado en el que se aseguraba que la conferencia se seguirá realizando en Puerto Rico aparte de NY.

“La propuesta que nosotros estábamos considerando nunca tuvo la intención de eliminar la conferencia de Puerto Rico. Nosotros estábamos explorando la posibilidad de expandir nuestras conferencias a otros países de América Latina”, aclaró la junta directiva.

En las declaraciones escritas añadieron que el próximo año se realizará una conferencia adicional en Dominicana.

A preguntas de El Diario sobre el asunto, Nieves confirmó que están trabajando en la logística para realizar por primera vez el evento en Quisqueya.

“Para el año que viene ya tenemos contrato para realizar SOMOS en Puerto Rico. Lo que le hemos dicho al task force y a la presidencia (Karinés Reyes), en particular es, ‘mire, nosotros no estamos en desacuerdo en que la conferencia se haga en la República Dominicana; lo que estamos en desacuerdo es que se haga allá, pero no en Puerto Rico”, planteó Nieves.

“Tenemos un comité que está investigando qué es lo que se puede hacer para ir a República Dominicana, pero no quitar lo de Puerto Rico”, insistió.

“Pero en el comunicado de SOMOS Inc. se dijo que se iban a hacer tres conferencias en el 2025, la de NY, la de Puerto Rico y la de Dominicana. ¿Ese plan sigue en pie?”, indagó este rotativo.

“Ese es el plan, pero no hemos llegado a acuerdos de cómo se va a hacer la de Santo Domingo, porque requiere muchas otras cosas…”, respondió.

Nieves se mantuvo en su punto de que la conferencia debe permanecer en Puerto Rico también por razones económicas.

“Yo estoy claro que se debe quedar solamente en Puerto Rico, y esta es la razón: cuesta mucho dinero tener estas dos conferencias…Se va a poner más difícil hacer las tres por razones económicas”, puntualizó.

En una entrevista previa con El Diario, Reyes, de origen boricua y dominicano, dijo que la propuesta para rotar el evento no era excluir a Puerto Rico del evento.

“El propósito no era trasladar completamente la conferencia a República Dominicana; era la posibilidad de poder rotar las conferencias a otros países de Latinoamérica como México, Colombia, porque ahora mismo entre los legisladores tenemos más colombianos representando que puertorriqueños, que dominicanos. Era una idea para que se explorara”, planteó luego de que trascendió públicamente el debate.

Aunque el “task force” propone la composición e itinerario y desarrolla la logística general de las conferencias de SOMOS, son los miembros de la Junta Directiva o SOMOS Inc. la que administra, aprueba y desembolsa el dinero para llevarlas a cabo. La Junta es la que maneja los fondos para evitar conflictos de interés o corrupción.

Sigue leyendo:

Asambleísta Karinés Reyes rechaza que propuesta para mover conferencia SOMOS de Puerto Rico a Dominicana busque opacar legado de boricuas en NY

Líderes demócratas de NY reconocen en PR que crisis migratoria y “fallas del bolsillo” tuvieron peso en su fracaso electoral