Daniel Bisogno: revelan estado de salud tras nueva hospitalización

La recuperación de Daniel Bisogno después de su trasplante de hígado ha sido favorable, aunque ha enfrentado algunos contratiempos en su camino hacia la plena recuperación. A pesar de su deseo de regresar a su programa Ventaneando, su salud le jugó una mala pasada, y experimentó malestares que lo llevaron a decidir posponer su regreso al trabajo.

Su hermano Alex ha hablado sobre la situación, revelando que Daniel fue hospitalizado debido a una bacteria en su estómago, aunque este inconveniente ya fue controlado. Adempas, destacó que Bisogno ha estado siguiendo rigurosamente las indicaciones de sus médicos y ha estado abierto a conversar con la prensa sobre su estado de salud.

“Daniel, como ustedes saben, después de un trasplante de hígado todo está en pincitas. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero afortunadamente, las cosas por las que ha regresado Daniel al hospital ha sido meramente por situaciones que se esperaban, estaban previstas”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

“Daniel está con casi nada de anticuerpos, prácticamente nada para que no haya un rechazo del órgano y finalmente eso trae otras consecuencias, cualquier bacteria, cualquier cosita que comiste, las manos sucias, puede ser muy peligroso… Daniel estaba perfectamente, incluso por prescripción médica, la doctora le dijo: ‘Tú tienes que regresar a trabajar ya, porque si tú sigues en tu casa tratándome como enfermo, seguirás enfermo toda tu vida, tienes que regresar a tus actividades porque si no te vas a morir en tu casa'”, expresó ante las constantes preguntas de los reporteros.

El día que estaba previsto su regreso al programa, Daniel tuvo un episodio que lo obligó a cancelar su participación, lo que refleja lo delicada que todavía puede ser su situación. La familia y los amigos continúan brindándole apoyo durante este proceso de recuperación y esperan que pronto pueda retomar su actividad laboral cuando su salud lo permita.

“Cuando Daniel iba a TV Azteca ya no alcanzó ni a entrar a las instalaciones, mi hermana lo llevó y empezó con una fiebre de camino, empezó con escalofríos, se lo comunicamos a Pati Chapoy, se lo comunicamos a toda la gente de Ventaneando, y ella fue la que dijo: ‘Si Daniel no está en condiciones de regresar a Ventaneando que no regrese'”, agregó.

Sigue leyendo:

· Daniel Bisogno seguirá ausente en “Ventaneando”

· Daniel Bisogno fue dado de alta y contó cómo sigue

· Daniel Bisogno en la cuenta regresiva para volver a la TV