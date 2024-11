Jomari Goyso y los detectives de la moda hablan de los mejores y peores vestidos del Latin Grammy 2025

La alfombra roja de los Latin Grammy 2025 dio mucho de qué hablar porque fueron muchos los que decidieron presentarse a lo seguro con vestidos y trajes más clásicos que fashionistas. Mientras que hubo otros que se equivocaron con el color, los accesorios y hasta con el maquillaje.

Entre las mejores vestidas de la noche tenemos a Roselyn Sánchez, Chiquis, Ángela Aguilar, Kany García, Luis Fonsi y Águeda López, así como Majo Aguilar y Carin León, entre otros. Mientras que personalidades como Mon Laferte, Karol G, Jomari Goyso y Francisca no salieron tan bien librados según la opinión del público más no necesariamente los expertos que aquí compartieron junto a Jéssica Rodríguez.

En el caso de Karol G afirman a que el vestido no impresiona, destacan que el color del vestido tampoco es acorde con la temporada del año, razón por la cual no pasa la evaluación de los expertos. El caso de Mon Laferte es similar, para empezar aún y cuando consideren que su look es parte de una expresión artística, ella no le gustó a los detectives de la moda.

Chiquis y Roselyn Sánchez sí son consideradas dentro de las mejores vestidas. Una porque conoce su cuerpo y llegó con el color de la temporada, además de que lució un maquillaje y peinados impecables. Mientras que Roselyn fue vanguardista con un diseño probablemente hecho a la medida.

Así también se aplaudió mucho la aparición de Ángela Aguilar, que aún y cuando la vieron hermosa y al estilo clásico de Hollywood, los expertos dicen que esperaban algo mucho más sobresaliente y no tan “normal”.

