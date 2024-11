Anahí desestima acusaciones de fraude en su contra: “No tiene nada que ver conmigo”

Actualmente el nombre de Anahí se ha visto involucrado en varios escándalos, lamentablemente. En esta ocasión todo tiene que ver con un diseñador de lentes de sol, según destacó Mezcal TV. Al parecer dicho empresario se unió a la cantante mexicana para una campaña publicitaria. Sin embargo, éste parece no haber quedado del todo complacido con dicha colaboración. Razón por la cual ha terminado acusándola de no darle la difusión adecuada.

Las nueva declaraciones en su contra han hecho que la protagonista de “Primer amor a mil por hora” no se quede callada y en definitiva ha salido a limpiar tanto su nombre como su imagen, asegurando que ella cumplió con lo acordado.

“Dejo claro que no tengo manager ni representante. Si bien hago proyectos con distintas personas de la industria, no tengo exclusividad con nadie. Los acuerdos, promesas y compromisos que se hayan hecho fuera del contrato no tienen nada que ver conmigo, yo me deslindo completamente de eso”, dijo la cantante.

Actualmente Anahí forma parte de la nueva temporada del programa “Quién es la Máscara” junto a Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Martha Higareda.

En relación a este nuevo escándalo, la actriz aseguró que solamente han pasado dos meses de los doce que dura el contrato, por lo que todavía tiene mucho tiempo para hacerle una buena difusión en redes sociales a la colección de anteojos de la que es imagen, según reportó Mezcalent.

Sigue Leyendo más de Anahí aquí:

· Christopher Uckermann contó cómo fue su relación con Anahí

· Anahí celebra dos décadas de RBD con icónicos videos

· Anahí ve “complicado” que haya un reencuentro en RBD