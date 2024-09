Anahí ve “complicado” que haya un reencuentro en RBD

El distanciamiento reciente entre los miembros de RBD ha captado la atención de los medios debido a las tensiones por temas financieros con su exmánager Guillermo Rosas, especialmente relacionados con las ganancias de su gira ‘Soy Rebelde Tour’. Anahí, una de las integrantes más emblemáticas del grupo, ha expresado su amor incondicional por la banda, a pesar de las circunstancias adversas.

xDurante su regreso a la televisión, la mexicana también abordó el tema de una posible reunión de la banda. Aunque se mostró abierta a la idea de un reencuentro, dejó claro que prefiere concentrarse en el presente y no hacer predicciones sobre el futuro del grupo: “La verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado. El camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero no lo sé”, dijo en exclusiva para el programa ‘Ventaneando’.

Con el apoyo de sus compañeros Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, hizo énfasis en el cariño que siente por el proyecto y cómo este ha marcado su carrera desde su inicio en la exitosa telenovela juvenil, Rebelde, en 2004, producida por Pedro Damián.

“Yo la verdad no hago planes, en la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes ahí”, añadió durante la conversación tras las diversas diferencias que se han presentado entre los integrantes de la agrupación.

La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de RBD, pero Anahí mantiene una postura positiva y esperanzadora, resaltando la importancia de estar enfocados en el presente y en las oportunidades que puedan surgir en el camino. Su sincera expresión de afecto por la banda resuena con los fanáticos, quienes continúan esperando con ansias cualquier novedad respecto a un posible reencuentro.

Anahí no pudo evitar resaltar que han transcurrido dos décadas de la serie que la llevó a ser reconocida en tantas partes del mundo: “Este año se cumplen ya 20 años, entonces es una vida transcurrida juntos y yo creo que eso es lo que hay que llevarse siempre en el corazón”.

