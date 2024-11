Columna de María Marín: ¡Muérdete la lengua!

Una de las situaciones que más deteriora una relación amorosa son las discusiones, incluso, muchos consejeros matrimoniales aseguran que lo que determinará si una pareja permanecerá junta es la forma en que manejen sus conflictos.

Si deseas tener una relación duradera, ¡cuida tu lengua! Hay ciertas expresiones que nunca deben salir de tu boca, y menos en medio de una pelea.

1. Usar sobrenombres: Lo más común, cuando carecemos de argumentos en una pelea, es buscar algún sobrenombre ofensivo: “estúpido”, “anormal”, “retrasado metal”, “desgraciado”, “ignorante”, “idiota” u otros más ofensivos que no puedo escribir aquí. Las palabras son como clavos, después que se disparan al alma, aunque luego los quieras sacar con una disculpa, siempre dejan su huella.

2. Mandar a callar: “¡cállate la boca!”. Esta orden, no importa de quien venga es sumamente ofensiva porque le estas prohibiendo la oportunidad a expresar su opinión y su sentir, un derecho que todo ser humano atesora. Cuando mandas a callar a tu pareja, lo último que hará será enmudecer, por el contrario, sólo echarás más leña al fuego.

3. Sacar a relucir a la familia: no se te ocurra en medio de una pelea involucrar a la familia de tu pareja con comentario ofensivos: “eres igualito de insoportable que tu mamá, de tal palo tal astilla”, “eres tan borracho como tu padre”. Traer a relucir a la familia en una pelea es ofensivo. Todos sabemos lo que duele que se metan con las personas que más queremos. Además, la familia de tu pareja no tiene velas en ese entierro.

4. Amenazas: “me voy a largar”, “quiero el divorcio”, “me voy a llevar a los niños y no los vas a volver a ver nunca”. Estas son algunas amenazas que usan muchos cuando quieren asustar a su pareja y ganar el control del debate. A menos que no estés listo para cumplir esta amenaza, no la hagas porque creas inseguridad y desconfianza en tu pareja, y esto deteriora en gran manera la relación.

Es fácil perder el control y tener ganas de estrangular a tu amorcito en un momento de cólera, pero cuando llega una riña, en vez de insultar, tienes que aprender a “morderte la lengua” y no decir algo que puede perjudicar tu relación para siempre.

Para más motivación visiten:

www.mariamarin.com

Facebook: Maria Marin

X: @maria_marin

Instagram: @mariamarinmotivation

Tik Tok: mariamarinmotivation