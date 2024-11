Dinamita Márquez lamenta la forma en la que vio a Mike Tyson en el ring

El icónico boxeador mexicano, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, lamentó el desempeño que mostró Mike Tyson en el cuadrilátero y aseguró que se sintió bastante triste durante toda la pelea que tuvo este viernes contra el estadounidense Jake Paul al eliminar la histórica posición que tenía dentro del pugilismo mundial como uno de los más rudos de todos los tiempos.

A pesar de tener 58 años, Iron Mike saltó al ring con el objetivo de tener la mejor actuación posible y buscar derrotar al otrora youtuber en la ciudad de arlington; ante este hecho Dinamita Márquez afirmó que se ve claramente que no está en las mejores condiciones físicas para poder superar a alguien menor, aunque sí rescató el hecho de o ser noqueado en los ocho asaltos que disputaron.

“Rescatable el no haber sido noqueado Mike Tyson. Pero la verdad yo sentí tristeza por ver el legado de un gran peleador, ver lo que hizo en su carrera, que se preste este tipo de cosas me dio una gran tristeza”, expresó el antiguo peleador mexicano durante una entrevista ofrecida para ProBox TV.

Márquez destacó que vio bastante agresivo a Tyson en los primeros dos asaltos al intentar buscar hacerle mucho daño a Paul para poder noquearlo de manera temprana; a pesar de esto fue bajando la intensidad hasta el punto de ser superado por su contrincante, quien no dudó en poner el duelo a su ritmo.

“Ver la en la forma que su pie derecho quería irse para la derecha y no podía, no sincronizaba sus movimientos de la cabeza con su cuerpo y creo que en ese sentido, ver a un peleador fuera de ritmo a sus 58 años. Me quitó el sombrero, pero ver el tamaño de grandeza que tiene Mike Tyson, verlo de esta manera, la verdad a mí me causó mucha tristeza”, resaltó.

Para finalizar Juan Manuel Márquez instó a Mike Tyson a dejar a un lado todos sus deseos de poder regresar a los cuadriláteros y colgar finalmente los guantes para así resguardar su salud y darle espacio a las nuevas generaciones que esperan poder seguir sus pasos dentro de los pesos pesados.

“Yo creo que Mike Tyson tiene que analizar qué es lo que viene para él, yo creo que para él sería bueno un descanso, dedicarse como entrenador, dedicarse en un gimnasio y transferir su experiencia como ex campeón, como ex peleador, un gran peleador de los pesos completos. Pasársela a los muchachos que vienen creciendo, a los muchachos jóvenes, para poder emprender en este gran deporte. Es lo que tiene que hacer Mike Tyson, ya no pensar en regresar y básicamente dedicarse a entrenar. Para mí ya no tiene que subirse a un ring”.

