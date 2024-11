Mike Tyson está orgulloso de lo demostrado ante Jake Paul: “Me preparé para esto”

El histórico boxeador estadounidense, Mike Tyson, se mostró bastante contento por el papel que brindó dentro del cuadrilátero a pesar de su derrota en el combate de este viernes contra Jake Paul; consideró que no tenía que demostrarle nada a nadie y a pesar de tener 58 años brindó una importante presentación para todos los amantes del pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó Tyson en el ring momentos posteriores al combate; en dicho enfrentamiento fue ampliamente superado por su rival hasta el punto de ser declarado como vencedor por decisión unánime luego de ocho asaltos.

“Estoy muy contento con mi actuación. No me sorprendí por llegar al final de la pelea, yo me preparé y vine a pelear. No le demostré nada a nadie, solo me demostré algo a mí mismo. Solo estoy feliz de lo que aún puedo hacer”, expresó el excampeón mundial que mantuvo una gran condición física y realizó sus icónicos golpes para poder quedar satisfecho con lo que mostró.

Mike Tyson también reconoció la calidad dentro del cuadrilátero que posee Jake Paul a pesar de las advertencias y fuertes declaraciones que realizó en su contra como parte del espectáculo previo a su combate.

“Jake Paul es muy buen peleador. Absolutamente se merece el respeto del público”, maniefstó Tyson en su entrevista para intentar acabar así con las fuertes críticas que han marcado la carrera del peleador estadounidense debido a la carrera que tuvo antes de ingresar al deporte como youtuber de bromas pesadas.

Para finalizar Iron Mike reconoció que es bastante complicado poder tener una pelea profesional a los 58 años; a pesar de esto no descartó que sea su último combate y sostuvo que esa decisión de volver al ring dependerá mucho de la situación que se le presente y el rival.

“Es muy duro hacer esto a los 40 o a los 50. Si pueden hacerlo, les deseo lo mejor. No sé si volveré a pelear. Depende de la situación. No creo que sea mi última pelea. Quizás pelee con su hermano Logan (Paul)”, concluyó el boxeador.

Sigue leyendo:

–El rapero Drake perdió $355,000 dólares tras apostar que Mike Tyson le ganaría a Jake Paul

–Jake Paul lanza dardo contra el Canelo Álvarez tras éxito en Netflix: “Yo soy quien genera el dinero”

–¿Cuántos millones de dólares ganarán Mike Tyson y Jake Paul en su pelea?