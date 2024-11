Rafael Araneda comparte su emoción por conducir el Festival de Viña del Mar

Rafael Araneda compartió emocionantes detalles sobre su regreso al Festival de Viña del Mar, donde se presentará como conductor junto a Karen Doggenweiler. Este festival, uno de los más emblemáticos de América Latina, tendrá lugar en febrero y es un gran punto de encuentro para la música y la cultura.

Durante un exclusiva ofrecida a People en Español, el presentador de televisión de raíces chilenas no dudó en contar lo contento que está en esta etapa de su vida: “Estoy feliz, contento, agradecido, orgulloso, motivado, me faltan adjetivos, palabras para describir lo bello que ha sido esta gran invitación que me hace Mega Media y la ilustre municipalidad de Viña del mar. Yo estuve en La Quinta Vergara animando durante ocho oportunidades, antes había estado en dos oportunidades como jurado”.

“Al fin les podemos contar! Oficialmente nos vemos en Viña 2025. ¡Estamos felices con este nuevo desafío y les agradecemos mucho todo el cariño y buena onda que nos han enviado! Nos vemos en #Viña2025 por @mega.tv @bizarrolivecl @yoveomega @muchogustomatinal @elfestivaldevina”, fue el mensaje que compartió la presentadora a través de la red social de la camarita.

“Estoy feliz y fascinada con la idea de compartir escenario con el gran Rafael Araneda, con quien me une una linda amistad y un trabajo en conjunto en varios proyectos muy exitosos juntos, hicimos varios estelares en Chile así que reencontrarme con él casi 20 años después en el escenario de la Quinta Vergara es un regalo”, expresó Karen durante la conversación con People en Español.

Rafael Araneda conduce un espacio familiar con su esposa

Además, Araneda continúa su labor en la televisión junto a su esposa, Marcela Vacarezza, en el programa “Tenemos que hablar”, que se transmite en YouTube. En este espacio familiar, no solo interactúan como pareja, sino que también involucran a sus hijos, lo que aporta un toque personal y cercano al programa. La combinación de su trayectoria en el entretenimiento y la dinámica familiar promete un año lleno de proyectos emocionantes para Rafael.

“Tenemos que hablar es un espacio familiar maravilloso que creó Marcela, con esta alerta que es tan universal cuando tu pareja, un amigo, tu madre o tu padre te dice ‘tenemos que hablar’ es un llamado de atención, algo va a suceder. Tenemos que hablar, tenemos que darnos el tiempo de compartir, de hablar en familia, de recordar, de proyectar, de revivir momentos gratos, ingratos, reírnos de lo ingrato, si es que es posible”, añadió.

