Rafael Araneda y su esposa duermen en camas separadas

Marcela Vacarezza, esposa de Rafael Araneda, mencionó que ambos tomaron una determinación que les ha permitido tener un mejor descanso y, en consecuencia, una relación más armoniosa. Según su testimonio, dormir en camas separadas les ha brindado la oportunidad de cada uno contar con su propio espacio y satisfacer sus necesidades individuales de descanso, lo que ha mejorado su bienestar general.

“Yo venía hace unos 5 años que yo le decía ‘sabes qué, no duermo, no puedo’. En las parejas en general hay uno friolento y uno acalorado, yo no sé por qué nos juntamos así, pero así es. Entonces él es friolento, el invierno en Chile calcetas de lana, polerones, tapado y yo al revés, acalorada y entonces yo traspiraba, traspiraba”, dijo en ‘Desiguales’ la compañera sentimental del conductor de ‘Enamorándonos USA’.

“Él se llevaba todo para taparse, entonces ya discusiones por eso. Después yo encuentro que muchos hombres, porque yo lo he conversado con amigas, no tienen la noción de que duermen con alguien al lado entonces ellos piensan que es su cama entera y dan manotazo, con las piernas“, añadió frente a las cámaras de Univision.

Además, resaltó que esta modalidad les ha permitido reducir conflictos y mejorar la calidad de tiempo que pasan juntos, ya que se sienten más descansados y renovados. La pareja, que ha estado unida por más de dos décadas, parece haber encontrado en esta práctica una forma de fortalecer su vínculo, demostrando que cada relación es única y que lo importante es buscar lo que funciona mejor para ambos.

“No ha habido problema, por el contrario. Yo descanso mucho más, despierto mejor, despierto de buen ánimo porque dormí mejor y ahorramos discusiones que yo creo que son innecesarias. Estamos con las dos camitas juntas, en la noche las separo, quedan como 10 centímetros al medio, entonces igual nos tomamos la mano y está al lado”, dijo sobre la decisión que tomaron.

Rafael y Marcela continúan siendo una de las parejas más queridas del espectáculo, mostrando que el amor y la comunicación son clave para una convivencia exitosa.

