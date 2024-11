Las primeras fotos de Victoria Kjaer como Miss Universo 2024

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, compartió este 17 de noviembre sus primeras fotos luego de ganar el certamen de belleza más importante del mundo.

La impactante rubia se mostró en la habitación del hotel, luego de que se alzara con el triunfo en la Arena Ciudad de México.

En la publicación, dejaron un mensaje inspirador para festejar el triunfo de la reina de belleza. “Primer amanecer como Miss Universo. Despertar con gratitud, sueños y una corona, listo para abrazar este increíble viaje”.

Durante el certamen de belleza, Victoria fue una de las grandes favoritas, pues se veía segura de sí misma y con mucha proyección en el escenario, algo que la ayudó a brillar en la gala final.

También fue una de las que sorteó mejor la ronda de preguntas y por eso conquistó la corona del Miss Universo.

Poco después de su triunfo, el programa El Gordo y la Flaca logró una entrevista exclusiva con la ganadora.

El paparazzi Jordi Martin le preguntó por sus emociones y la miss respondió: “Me siento absolutamente increíble. Este es mi sueño real. Esto es lo que he estado trabajando en años. Así que, estar aquí hoy en Miss Universo es increíble. No solo he hecho historia para Dinamarca, he hecho historia para el universo. Estoy aquí desde Dinamarca, desde Europa, pero aquí soy latina, representaré a todo el mundo. Gracias”.

En la declaración, añadió: “Dios mío, los amo a todos. Solo quiero decir un gran agradecimiento por todo el apoyo que me han dado esta semana. Es absolutamente increíble y los amo a todos. Quiero decir un gran agradecimiento a todos mis fanáticos que me han apoyado en todo el mundo. Eso significa mucho para mí. No podía haberlo hecho sin ustedes, así que gracias desde el fondo de mi corazón”.

Ahora, en su reinado la danesa cumplirá con una intensa agenda de actividades para apoyar causas sociales y para seguir promoviendo los valores del concurso en distintas partes del mundo.

