Jake Paul revela el motivo por el que logrará su pelea contra el Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense Jake Paul aseguró nuevamente que tiene todas las posibilidades de ganar en un combate contra el mexicano y campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista ofrecida para el canal de YouTube BS W/, Paul consideró que el principal motor en la carrera profesional del Canelo Álvarez no es asegurar los títulos ni las victorias, sino más bien el dinero que pueda generar en cada enfrentamiento, por lo que está confiado de poder llegar a un acuerdo para verse las caras en el cuadrilátero.

“Lo que Canelo quiere es un día de paga. Canelo no piensa en que yo pueda ser un riesgo o no. Él solo esta pensando en paga, en dinero. Y al final del día, es por eso que creo que se dará la pelea. Y por eso yo he estado pidiendo la pelea desde hace tres años”, expresó.

“Sí, va a ser una pelea increíble. Sí, va a ser una pelea durísima para mí; sí, podría terminar yo con mi trasero acostado en la lona, pero descubrámoslo”, agregó Paul en sus declaraciones.

Para finalizar, Jake Paul sostuvo que desea poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez para también intentar callar a todos los críticos de su carrera, quienes constantemente lo cuestionan por haber ingresado al pugilismo mundial después de su carrera en YouTube.

“La crítica más grande que recibo es para que pelee con un profesional, que pelee con alguien de mi edad, y todo eso. Entonces cuando digo que quiero al Canelo, todos me odian por eso. ¿Entonces qué quieren que haga? La gente solo quiere verme perder, entonces ¿cuál es la mejor oportunidad de verme perder? Es ir contra Canelo”, resaltó.

“La gente nunca va a estar satisfecha con mi carrera hasta que me noqueen y me dejen tirado. Así es como van a estar felices. Entonces, ¿qué otra mejor manera hay para que eso ocurra que ir contra el reto más grande en este deporte? Ir contra uno de los mejores boxeadores de la historia, una leyenda, un grande libra por libra, y el mejor del deporte como es Canelo. ¿Qué excusa pondrá esa gente cuando eso ocurra?”, concluyó el peleador estadounidense.

