Mets llegan a un acuerdo de ligas menores con Donovan Walton

Los New York Mets siguen realizando movimientos para reforzar sus filas en medio de su búsqueda para poder adquirir al dominicano Juan Soto, por lo que recientemente llegaron a un acuerdo de ligas menores con el infielder Donovan Walton, quien trabajará dentro de la organización para poder optar a un puesto en las Grandes Ligas.

El anuncio se dio a conocer a través del portal de Major League Baseball (MLB), donde se mostró la transacción acordada entre Walton y los Mets para la venidera temporada del mejor beisbol del mundo; por el momento el jugador fue asignado para formar parte de Syracuse Mets, sucursal Triple A de la organización.

Walton, de 30 años, fue elegido en la ronda 36 del Draft de 2012 por los propios New York Mets. Sin embargo, no firmó un contrato y jugó para Oklahoma State por tres temporadas para luego ir a los Seattle Mariners en los que tuvo una mayor participación en la gran carpa.

La temporada pasada pasó la mayor parte de su tiempo en la sucursal Triple-A con los San Francisco Giants, equipo en el que logró un total de 28 extrabases y un OPS de .821 en 99 partidos.

A lo largo de su carrera profesional dentro de las Grandes Ligas ha disputado un total de 70 encuentros en los que dejó una efectividad de .174 producto de 33 imparables, cuatro jonrones, 22 carreras impulsadas y 20 anotadas; a pesar de no lograr destacar en sus organizaciones espera que los Mets se conviertan finalmente en el equipo donde pueda brillar.

Luis Severino podría rechazar oferta de Mets

Entre otros temas los New York Mets podrían perder al lanzador Luis Severino debido a que estaría enfocado en rechazar la oferta calificada del club para intentar llegar a un acuerdo por varios años, según reveló el periodista Will Sammon, de The Athletic.

De ser esto cierto el lanzador derecho rechazaría una suma de $21,05 millones de dólares para la temporada 2025 y Nueva York recibirá una compensación del draft si firma con un equipo diferente.

Durante la temporada 2024 de las Grandes Ligas el jugador, que firmó por un año y $10 millones de dólares, dejó una marca de 11-7 con una efectividad de 3.91 en 31 aperturas que abarcaron 182 entradas.

