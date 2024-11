Miss Venezuela habla del error que hubo con la traducción de su pregunta en Miss Universo 

Ileana Márquez Pedroza, Miss Venezuela 2023, habló de la controversia que hubo en su pregunta final, debido a que la traductora cambió por completo la interrogante y ella contestó algo completamente distinto a lo que le consultaron.

Poco después de que terminara el concurso, en el que la venezolana ocupó el puesto de cuarta finalista, habló con Telemundo de cómo se sintió por este incidente.

“Me siento muy feliz, emocionada, hubo un problema con la pregunta, pero bueno, si eso estaba destinado así, así tenía que ser. Yo igual me siento feliz con el resultado y de estar viviendo esta experiencia”, dijo.

Luego de esto, añadió: “Gracias a ustedes por apoyarme desde casa y los que estuvieron aquí presente”.

La reportera le preguntó a la Miss Venezuela qué cree que venga para ella en los próximos meses e Ileana Márquez le respondió: “No lo sé, lo que el destino me tenga deparado y estoy abierta, con los brazos bien grande para recibir todo eso tan maravilloso que sé que se me viene porque para eso trabajé muy duro”.

Lo ocurrido con esta participante fue bastante mediático, ya que muchos consideran que esto afectó su ubicación en el top 5 del certamen.

“Amigos no se trata del idioma, sino de la mala traducción de la intérprete, muchas Miss Universos Venezolanas (Alicia, Stefhania, Gabriela) por mencionar a algunas, han ganado respondiendo en español, no seamos tan duros y críticos con Ileana Márquez, ella realizó un trabajo excelente, muchos sabemos lo buena que es comunicando y expresando sus ideas si la mayoría hemos visto sus entrevistas. Merecía más, sin duda; sin embargo, no debemos juzgarla sabiendo la excelente participación que nos dio. Eres grande Ileana”, le dijo un usuario.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Es así, ha trabajado muy duro y será muy top. La veremos en la pantalla de Telemundo o Venevisión, se proyecta muy bien”, “Excelente lo hizo Ileana, y si las cosas pasaron así es porque así tenía que pasar, nos devolvió al Top 5, dejó a Venezuela en alto. Bravo por ella”.

