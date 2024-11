Policía de Honduras busca al agresor de Javier Aguirre

Las autoridades policiales de Honduras iniciaron una búsqueda para dar con el paradero del agresor del entrenador de la selección de México, Javier ‘Vasco’ Aguirre, tras el partido que disputaron en territorio centroamericano correspondiente al Final Four de la Concacaf Nations League y en el que los aztecas terminaron perdiendo 2-0.

La información la dio a conocer el Comisionado de la Policía Nacional de Honduras, Martínez Madrid, durante una conferencia de prensa en la que detalló que la búsqueda de este sujeto se ha complicado debido a la falta de material contundente que pueda determinar su identidad y su ubicación.

“Se está tratando de identificar para ver quien fue el malhechor. La situación no es fácil, se tiene que calificar bien la trayectoria de la cerveza, la ubicación de la persona que pudo haber sido. Hay que hacer una buena calificación y haber si existe algún video o alguna foto”, expresó.

“No había cámaras en el estadio por eso estamos investigando con videos de aficionados que tomaron durante el juego”, agregó el funcionario de la policía en sus declaraciones.

Javier Aguirre fue atacado tras finalizar el encuentro en Honduras con objetos lanzados desde las gradas y durante ese momento una lata impactó su cráneo; esto le causó una grave herida que necesitó cuatro puntos de sutura.

Al ser preguntado sobre los cargos que le aplicarían al agresor en caso de ser detenido, el comisionado de la policía de Honduras fue claro al afirmar que se trata de un intento de homicidio y esto lo mandaría directamente a prisión.

“Es un delito por tentativa de homicidio porque ese proyectil pudo impactar en una parte sensible de la cabeza y el resultado pudo haber sido fatal. Hay que calificar con los códigos y de ahí saldría una pena”, concluyó Martínez Madrid en la conferencia.

Aguirre quitó mérito al suceso

El entrenador mexicano se mostró negado a aumentar la polémica vinculada a este ataque contra su persona durante la conferencia de prensa posterior a esta derrota y destacó que su único objetivo para el juego de vuelta será poder alcanzar la victoria y darle vuelta al resultado.

“Nada, nada, es futbol, el partido fue limpio, fue aguerrido, estuvieron mejor que nosotros en todas las áreas por lo que merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro me parece que no tiene importancia”, expresó en ese momento.

