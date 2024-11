Javier Aguirre niega que la selección mexicana sea víctima de hostilidades en Honduras

El director técnico de la selección de México, Javier ‘Vasco’ Aguirre, descartó que exista un ambiente hostil por parte de la fanaticada de Honduras de cara al enfrentamiento que tendrán contra el combinado nacional de ese país en el duelo correspondiente a la Concacaf Nations League en la que buscarán sumar una valiosa victoria.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previo a este encuentro en el que esperan demostrar el desarrollo deportivo que han venido implementando desde que tomó el mando del Tri hace unos meses.

“Quisiera quitar el calificativo de hostil, nos han tratado fantásticamente, desde migración nos han tratado bien, la afición hondureña, no me atrevería que estamos muy tranquilos, el ambiente hostil no me lo parece, ellos apoyarán a su equipo y hasta ahí, somos 11 vs. 11 o seremos un árbitro de por medio que aplicará el reglamento y no veo más allá”, expresó.

Aguirre detalló que este partido no debe pasar de tema futbolístico a la violencia y por este motivo realizó un llamado a todos los jugadores y aficionados a poder brindar la mejor experiencia posible y darlo todo en el terreno de juego.

“No (concepto guerra), les digo que es un partido importante, de 180 minutos, que hay que estar concentrados, somos 11 vs. 11, no tenemos que irnos por otro camino que no sea el deportivo. Hay que tener esas ganas de estar aquí, de representar a tu país, nos toca ser visitante, que no sea castigo estar aquí, más que meterles que es una guerra, que vayan preparados, que bla bla bla… que se sientan orgullosos, este hombre viene de ‘casa del Diablo’ y viene a jugar, no es fácil, esas cosas hay que valorarlas y estar aquí es un premio”, resaltó.

Dudas en la portería

El entrenador de la selección mexicana también dejó la duda sobre quién será el portero para este partido contra Honduras entre Luis Malagón y Guillermo Ochoa; a pesar de eso no quiso dar mayores detalles al respecto.

“El portero… no seas pinche chismoso. van Montes, Edson y Raúl. ¡Ah! Duda Chávez. Para la ausencia de Johan tengo varias alternativas, la más natural es un central Chiquete, pierna izquierda, luego puede ser Guzmán, Reyes, inclusive jugar por dentro con Angulo”, detalló.

“De Piojo tengo a Quiñones, está Chino, Alexis, tenemos posibilidades de sustituirlos a ambos, siendo que son jugadores importantes, estoy tranquilo porque tenemos alternativas, Orbelín juega por fuera también, sí podemos en ese sentido la bajara un poquito más amplia”, concluyó Aguirre.

Sigue leyendo:

–Raúl Jiménez está a la caza de marca histórica de Chicharito Hernández

–Presidente de Cruz Azul reconoce lo complicado que será la Liguilla del Apertura 2024

–Sebastián Córdova pone a Tigres como favorito para ganar la Liga MX