Fallece Colin ‘Smiley’ Petersen, baterista original de los Bee Gees

Colin ‘Smiley’ Petersen, baterista original de los Bee Gees, y quien fue parte fundamental de la formación inicial de la icónica banda, falleció a los 78 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Best of the Bee Gees, banda tributo con la que Petersen había estado tocando en los últimos años.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Él enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. Te amamos, coronel. Descansa en paz“, escribieron en Facebook, sin mencionar las causas del deceso.

Nacido el 24 de marzo de 1946 en Queensland, Australia, Frederick Colin Petersen inició su carrera artística como actor infantil, ganándose el apodo de “Smiley” tras protagonizar la película australiana homónima de 1956.

A los 20 años, Petersen dejó Australia para mudarse a Londres, donde se unió a los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb como miembro oficial de los Bee Gees, cuando los hermanos Gibb estaban dando forma a lo que eventualmente sería una de las bandas más influyentes de la música popular. Su talento y energía en la batería fueron clave en el sonido característico que definió los primeros éxitos de la banda.

Durante su tiempo con los Bee Gees, (1966 a 1969), Colin tocó la batería en seis de los primeros siete álbumes del grupo, incluyendo Spicks and Specks (1966), Bee Gees’ 1st (1967) y Odessa (1969). Durante este tiempo, sus habilidades musicales quedaron inmortalizadas en éxitos como “To Love Somebody” y “Holiday”.

Sin embargo, en 1970 dejó la banda tras una disputa con el manager Robert Stigwood.

Tras su salida, Petersen cofundó la banda Humpy Bong junto al cantautor Jonathan Kelly y el rockero Tim Staffell, aunque su colaboración fue breve.

Posteriormente, regresó a Australia con su esposa Joanne Newfield y sus dos hijos, Jaime y Ben, donde emprendió una carrera como pintor y empresario.

