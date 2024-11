La FIFA confirma la presencia del Pachuca en el Mundial de Clubes 2025

La fanaticada y directiva del Pachuca y del Club León parecen haber recibido buenas noticias esta semana debido a que todo parece indicar que sí podrán participar en el Mundial de Clubes de 2025 junto con Rayados de Monterrey a pesar de las regulaciones estipuladas por la FIFA para evitar la multipropiedad en la competencia.

Esto se debe a que ambos conjuntos mexicanos aparecieron en dos publicaciones realizadas por la FIFA por medio de sus redes sociales para promocionar el nuevo modelo del torneo que promete ser mucho más atractivo que en su versión anterior en la que enfrentaba a pocos equipos.

El escudo del Club Pachuca y de los Esmeraldas del León aparecen en el banner oficial del torneo que incluye a todos los equipos que formarán parte de este torneo, completando así la lista de tres equipos pertenecientes a la Liga MX previstos desde un inicio para participar.

De igual forma en una segunda publicación realizada por la FIFA se pueden apreciar a los diferentes estadios y entre estos se encuentran el Estadio Hidalgo, el Estadio León y el Gigante de Acero desde una vista panorámica y con el mensaje “¡Los clubes mexicanos ya se preparan para el Mundial de Clubes!”.

León confiado

El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, aseguró a principios del mes de noviembre que se sentía confiado de poder participar en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA a pesar del reglamento que prohíbe la participación de equipos que formen parte de una multipropiedad, tomando en este caso al Grupo Pachuca como responsable de estos clubes.

“Qué más te puedo decir, al no tener ninguna resolución aún no puedo hablar al respecto. Estamos esperando la resolución. No puedo hablar de algo si no hay resolución. Nosotros lo ganamos dentro de la cancha y esperemos que respeten nuestro lugar”, dijo.

“La tranquilidad es que lo ganamos dentro del campo, nos costó muchísimo trabajo de llegar al Mundial de Clubes, te habló del León, que es a lo que me dedico desde hace 14 años, llegar a dos Mundiales de Clubes nos costó mucho trabajo, la afición debe estar orgullosa de que hemos participado en ellos”, concluyó el directivo.

